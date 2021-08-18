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Sele kapılan vatandaşa seslendi: Allah-u Ekber de
Sele kapılan vatandaşa seslendi: Allah-u Ekber de
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sele kapılan bir vatandaşı görüntüleyen kişi, "Dayı dayan, Allahuekber de" şeklinde bağırdı. 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T11:18+0300
2021-08-18T11:18+0300
2021-08-18T11:18+0300
türkiye
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kastamonu
sel
felaket
bozkurt
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Batı Karadeniz'i vuran sel felaketinde en çok zarar gören bölge, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi oldu. Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketini görüntüleyen bir kişinin, selde sürüklenen vatandaşa seslendiği videosu ortaya çıktı.Bulunduğu apartmandan, sele kapılan bir vatandaşın videosunu çeken kişi, "Dayı dayan, Allahuekber de" ifadelerini kullandı.
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türkiye, kastamonu, sel, felaket, bozkurt
Sele kapılan vatandaşa seslendi: Allah-u Ekber de
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sele kapılan bir vatandaşı görüntüleyen kişi, "Dayı dayan, Allahuekber de" şeklinde bağırdı.
Batı Karadeniz'i vuran
sel felaketinde en çok zarar gören bölge, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi oldu.
Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketini görüntüleyen
bir kişinin, selde sürüklenen vatandaşa seslendiği videosu
ortaya çıktı.
Bulunduğu apartmandan, sele kapılan bir vatandaşın videosunu çeken kişi, "
Dayı dayan, Allahuekber de" ifadelerini kullandı.
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