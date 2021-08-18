https://tr.sputniknews.com/20210818/sele-kapilan-vatandasa-seslendi-allah-u-ekber-de-1048121562.html

Sele kapılan vatandaşa seslendi: Allah-u Ekber de

Sele kapılan vatandaşa seslendi: Allah-u Ekber de

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sele kapılan bir vatandaşı görüntüleyen kişi, "Dayı dayan, Allahuekber de" şeklinde bağırdı. 18.08.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

türkiye

kastamonu

sel

felaket

bozkurt

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Batı Karadeniz'i vuran sel felaketinde en çok zarar gören bölge, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi oldu. Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketini görüntüleyen bir kişinin, selde sürüklenen vatandaşa seslendiği videosu ortaya çıktı.Bulunduğu apartmandan, sele kapılan bir vatandaşın videosunu çeken kişi, "Dayı dayan, Allahuekber de" ifadelerini kullandı.

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türkiye, kastamonu, sel, felaket, bozkurt