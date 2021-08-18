Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210818/sele-kapilan-vatandasa-seslendi-allah-u-ekber-de-1048121562.html
Sele kapılan vatandaşa seslendi: Allah-u Ekber de
Sele kapılan vatandaşa seslendi: Allah-u Ekber de
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sele kapılan bir vatandaşı görüntüleyen kişi, "Dayı dayan, Allahuekber de" şeklinde bağırdı. 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T11:18+0300
2021-08-18T11:18+0300
türkiye
türkiye
kastamonu
sel
felaket
bozkurt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1048121517_2:0:1234:693_1920x0_80_0_0_19731287213433fb511235f835e92948.jpg
Batı Karadeniz'i vuran sel felaketinde en çok zarar gören bölge, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi oldu. Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketini görüntüleyen bir kişinin, selde sürüklenen vatandaşa seslendiği videosu ortaya çıktı.Bulunduğu apartmandan, sele kapılan bir vatandaşın videosunu çeken kişi, "Dayı dayan, Allahuekber de" ifadelerini kullandı.
türkiye
kastamonu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1048121517_156:0:1080:693_1920x0_80_0_0_62abc802ce674b32eb3a1c1ad021f014.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, kastamonu, sel, felaket, bozkurt

Sele kapılan vatandaşa seslendi: Allah-u Ekber de

11:18 18.08.2021
Bozkurt'ta sel
Bozkurt'ta sel - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
Abone ol
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sele kapılan bir vatandaşı görüntüleyen kişi, "Dayı dayan, Allahuekber de" şeklinde bağırdı.
Batı Karadeniz'i vuran sel felaketinde en çok zarar gören bölge, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi oldu.
Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketini görüntüleyen bir kişinin, selde sürüklenen vatandaşa seslendiği videosu ortaya çıktı.
Bulunduğu apartmandan, sele kapılan bir vatandaşın videosunu çeken kişi, "Dayı dayan, Allahuekber de" ifadelerini kullandı.
133100
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce