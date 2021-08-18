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Serhat Kantaş: Sakladığım tüfeği hazır edip, Bensu döndüğünde ateş ettim
Serhat Kantaş: Sakladığım tüfeği hazır edip, Bensu döndüğünde ateş ettim
Muğla'nın Milas ilçesinde, Bensu Narlı'yı, av tüfeğiyle öldüren eski erkek arkadaşı Serhat Kantaş , tasarlayarak adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet... 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T02:19+0300
2021-08-18T02:21+0300
türkiye
kadın cinayeti
cinayet
bensu narlı
serhat kantaş
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Milas ilçesinde, 23 yaşındaki Bensu Narlı'yı , av tüfeğiyle öldüren eski erkek arkadaşı 25 yaşındaki Serhat Kantaş ve arkadaşı Emircan Duman'ın yargılanmasına Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. 12 Mart'ta, saat 19.30'da Kantaş, tartıştığı kız arkadaşı Bensu Narlı ile konuşmak için oturduğu eve gitti. İddiaya göre beraberinde getirdiği av tüfeğini kapının arkasına gizleyen Kantaş, görüşme sırasında tartıştığı Narlı'dan su getirmesini istedi. Narlı suyu getirdiği sırada Kantaş av tüfeğiyle ateş açtı. Göğsünden vurulan genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, Kantaş kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Narlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre soruşturmanın ardından Serhat Kantaş hakkında tasarlayarak adam öldürmek, zanlı Emircan Duman hakkında da yardım ve yataklıktan dava açıldı. Serhat Kantaş, savunmasında Bensu'yu tasarlayarak öldürmediğini iddia ederken, cinayeti ise soğukkanlılıkla anlattı. Kantaş, "Konuşmaya gittiğimde tüfeği kapının yan tarafına sakladım. Bensu'yu su almaya gönderdim. Bu sırada, sakladığım tüfeği hazır edip, döndüğünde ateş ettim" dedi iğer tutuklu sanık Emircan Duman ise hakkındaki yardım ve yataklık suçlamalarını kabul etmedi. Mahkeme heyeti, şu an cezaevinde olan bir tanığın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla dinlenmesine, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı dosya eksikliklerinin tamamlanması için 25 Ağustos'a erteledi.
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kadın cinayeti, cinayet, bensu narlı, serhat kantaş

Serhat Kantaş: Sakladığım tüfeği hazır edip, Bensu döndüğünde ateş ettim

02:19 18.08.2021 (güncellendi: 02:21 18.08.2021)
© DHABensu Narlı cinayeti
Bensu Narlı cinayeti - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
© DHA
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Muğla'nın Milas ilçesinde, Bensu Narlı'yı, av tüfeğiyle öldüren eski erkek arkadaşı Serhat Kantaş , tasarlayarak adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı duruşmada cinayeti soğukkanlılıkla anlattı.
Milas ilçesinde, 23 yaşındaki Bensu Narlı'yı , av tüfeğiyle öldüren eski erkek arkadaşı 25 yaşındaki Serhat Kantaş ve arkadaşı Emircan Duman'ın yargılanmasına Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.
12 Mart'ta, saat 19.30'da Kantaş, tartıştığı kız arkadaşı Bensu Narlı ile konuşmak için oturduğu eve gitti. İddiaya göre beraberinde getirdiği av tüfeğini kapının arkasına gizleyen Kantaş, görüşme sırasında tartıştığı Narlı'dan su getirmesini istedi.
Narlı suyu getirdiği sırada Kantaş av tüfeğiyle ateş açtı. Göğsünden vurulan genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, Kantaş kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Narlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre soruşturmanın ardından Serhat Kantaş hakkında tasarlayarak adam öldürmek, zanlı Emircan Duman hakkında da yardım ve yataklıktan dava açıldı.
Serhat Kantaş, savunmasında Bensu'yu tasarlayarak öldürmediğini iddia ederken, cinayeti ise soğukkanlılıkla anlattı.
Kantaş, "Konuşmaya gittiğimde tüfeği kapının yan tarafına sakladım. Bensu'yu su almaya gönderdim. Bu sırada, sakladığım tüfeği hazır edip, döndüğünde ateş ettim" dedi
iğer tutuklu sanık Emircan Duman ise hakkındaki yardım ve yataklık suçlamalarını kabul etmedi. Mahkeme heyeti, şu an cezaevinde olan bir tanığın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla dinlenmesine, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı dosya eksikliklerinin tamamlanması için 25 Ağustos'a erteledi.
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