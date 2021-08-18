https://tr.sputniknews.com/20210818/sputnik-light-asisi-paraguayda-yuzde-935-etkinlik-gosterdi-1048127036.html

Sputnik Light aşısı Paraguay’da yüzde 93.5 etkinlik gösterdi

Sputnik Light aşısı Paraguay’da yüzde 93.5 etkinlik gösterdi

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu’nun (RDIF) açıklamasına göre, Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşısı Paraguay’da gerçekleştirilen... 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T14:04+0300

2021-08-18T14:04+0300

2021-08-18T14:04+0300

koronavirüs

rusya doğrudan yatırımlar fonu

rusya doğrudan yatırımlar fonu (rfpi)

kovid-19

koronavirüs aşısı

sputnik light

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Aşının internet sitesindeki açıklamada, “Paraguay Sağlık Bakanlığı verilerine göre, tek bileşenli Sputnik Light aşısı ülkede gerçekleştirilen kitlesel aşılamada yüksek güvenlik ve yüzde 93.5 oranında etkinlik gösterdi” ifadeleri kullanıldı.Aşının etkinlik düzeyi, 30 Temmuz’a kadar aşı yaptırmış olan 320 bin kişiyle ilgili veriler temel alınarak hesaplandı.Aşılama sonucunda can kaybı, pıhtılaşma, Guillain-Barre Sendromu, kılcal geçirgenlik artışı, kalp kası ve kalp zarı iltihabı gibi durumlara rastlanmadı.

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2021

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rusya doğrudan yatırımlar fonu, rusya doğrudan yatırımlar fonu (rfpi), kovid-19, koronavirüs aşısı, sputnik light