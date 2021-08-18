https://tr.sputniknews.com/20210818/sputnik-light-asisi-paraguayda-yuzde-935-etkinlik-gosterdi-1048127036.html
Sputnik Light aşısı Paraguay’da yüzde 93.5 etkinlik gösterdi
Sputnik Light aşısı Paraguay’da yüzde 93.5 etkinlik gösterdi
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu’nun (RDIF) açıklamasına göre, Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşısı Paraguay’da gerçekleştirilen... 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T14:04+0300
2021-08-18T14:04+0300
2021-08-18T14:04+0300
koronavirüs
rusya doğrudan yatırımlar fonu
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kovid-19
koronavirüs aşısı
sputnik light
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Aşının internet sitesindeki açıklamada, “Paraguay Sağlık Bakanlığı verilerine göre, tek bileşenli Sputnik Light aşısı ülkede gerçekleştirilen kitlesel aşılamada yüksek güvenlik ve yüzde 93.5 oranında etkinlik gösterdi” ifadeleri kullanıldı.Aşının etkinlik düzeyi, 30 Temmuz’a kadar aşı yaptırmış olan 320 bin kişiyle ilgili veriler temel alınarak hesaplandı.Aşılama sonucunda can kaybı, pıhtılaşma, Guillain-Barre Sendromu, kılcal geçirgenlik artışı, kalp kası ve kalp zarı iltihabı gibi durumlara rastlanmadı.
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rusya doğrudan yatırımlar fonu, rusya doğrudan yatırımlar fonu (rfpi), kovid-19, koronavirüs aşısı, sputnik light
Sputnik Light aşısı Paraguay’da yüzde 93.5 etkinlik gösterdi
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu’nun (RDIF) açıklamasına göre, Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşısı Paraguay’da gerçekleştirilen aşılamada yüzde 93.5 etkinlik gösterdi.
Aşının internet sitesindeki açıklamada, “Paraguay Sağlık Bakanlığı verilerine göre, tek bileşenli Sputnik Light aşısı ülkede gerçekleştirilen kitlesel aşılamada yüksek güvenlik ve yüzde 93.5 oranında etkinlik gösterdi” ifadeleri kullanıldı.
Aşının etkinlik düzeyi, 30 Temmuz’a kadar aşı yaptırmış
olan 320 bin kişiyle ilgili veriler temel alınarak hesaplandı.
Aşılama sonucunda can kaybı, pıhtılaşma, Guillain-Barre Sendromu, kılcal geçirgenlik artışı, kalp kası ve kalp zarı iltihabı gibi durumlara rastlanmadı.