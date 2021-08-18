Tarihi şamdanı çalıp hurda fiyatına sattı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana gelen olayda, Hakan Habip K.’nin iş yerinden çıktığını gören hırsız, bir süre bekledikten sonra adeta örümcek adam gibi tırmanarak dükkana girdi.Çalacak bir şey bulamayınca pirinçten yapılma yaklaşık 2 metre boyundaki tarihi şamdanı çalarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerindeki güvenlik kamerasını inceledi.Yapılan incelemede hırsızın emniyette çeşitli suçlardan kaydı bulunan Yasin B. olduğunu belirledi.Cezaevine gönderildiHırsız Y.B. yaşanan kovalamaca sonucunda yakalayarak gözaltına alındı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Y.B. yapılan ilk sorgusunda tarihi şamdanı Bostan Mahallesi Şirket Sokak içerisinde bulunan C.G. isimli şahsa bin 600 TL’ye sattığını söyledi.Satın alan kişi teslim ettiBunun üzerine adrese giden polis ekipleri, C.G. ile yaptığı görüşmede 11 parça halinde şamdanı alarak sahibine teslim etti.
Taksim'de bir iş yerine tırmanan hırsız, iki metre boyundaki tarihi şamdanı çaldı. Şamdanı hurda fiyatına satan zanlı, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana gelen olayda, Hakan Habip K.’nin iş yerinden çıktığını gören hırsız, bir süre bekledikten sonra adeta örümcek adam gibi tırmanarak dükkana girdi.
Çalacak bir şey bulamayınca pirinçten yapılma yaklaşık 2 metre boyundaki tarihi şamdanı çalarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerindeki güvenlik kamerasını inceledi.
Yapılan incelemede hırsızın emniyette çeşitli suçlardan kaydı bulunan Yasin B. olduğunu belirledi.
Cezaevine gönderildi
Hırsız Y.B. yaşanan kovalamaca sonucunda yakalayarak gözaltına alındı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.