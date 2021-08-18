Tayland’dan Sputnik V aşısı yapanlara ülkeye giriş izni

Rusya’nın Taylan Büyükelçiliği, Sputnik V aşısı yapanlara, turistlere karantina olmadan Phuket’te en az 14 gün kalmaya izin veren Phuket Sandbox programı kapsamında Tayland’a gelme izni çıktığını duyurdu. Açıklamada, Tayland Ulusal Koronavirüsle Mücadele Komitesi’nin Sputnik V aşısını ilgili listeye aldığı kaydedildi. Tayland, geçen mart ayında, aşı yapan turistlere 1 Temmuz’dan itibaren Phuket’e giriş izni çıkarmıştı. Aşısı olmayan turistler için 14 günlük karantina uygulanıyor. Taylan’da son 24 saatte 20 bin 515 yeni vaka tespit edildi.
Tayland Ulusal Koronavirüsle Mücadele Komitesi, Rusya’da geliştirilen Kovid-19 aşısı Sputnik V yapanlara Phuket Sandbox programı kapsamında Tayland’a giriş izni verdi.
Rusya’nın Taylan Büyükelçiliği, Sputnik V aşısı yapanlara, turistlere karantina olmadan Phuket’te en az 14 gün kalmaya izin veren Phuket Sandbox programı kapsamında Tayland’a gelme izni çıktığını duyurdu.
Açıklamada, Tayland Ulusal Koronavirüsle Mücadele Komitesi’nin Sputnik V aşısını ilgili listeye aldığı kaydedildi.
Tayland, geçen mart ayında, aşı yapan turistlere 1 Temmuz’dan itibaren Phuket’e giriş izni çıkarmıştı. Aşısı olmayan turistler için 14 günlük karantina uygulanıyor. Taylan’da son 24 saatte 20 bin 515 yeni vaka tespit edildi.