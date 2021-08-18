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Tayland’dan Sputnik V aşısı yapanlara ülkeye giriş izni
Tayland’dan Sputnik V aşısı yapanlara ülkeye giriş izni
Tayland Ulusal Koronavirüsle Mücadele Komitesi, Rusya’da geliştirilen Kovid-19 aşısı Sputnik V yapanlara Phuket Sandbox programı kapsamında Tayland’a giriş... 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T23:30+0300
2021-08-18T23:36+0300
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Rusya’nın Taylan Büyükelçiliği, Sputnik V aşısı yapanlara, turistlere karantina olmadan Phuket’te en az 14 gün kalmaya izin veren Phuket Sandbox programı kapsamında Tayland’a gelme izni çıktığını duyurdu. Açıklamada, Tayland Ulusal Koronavirüsle Mücadele Komitesi’nin Sputnik V aşısını ilgili listeye aldığı kaydedildi. Tayland, geçen mart ayında, aşı yapan turistlere 1 Temmuz’dan itibaren Phuket’e giriş izni çıkarmıştı. Aşısı olmayan turistler için 14 günlük karantina uygulanıyor. Taylan’da son 24 saatte 20 bin 515 yeni vaka tespit edildi.
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Tayland’dan Sputnik V aşısı yapanlara ülkeye giriş izni

23:30 18.08.2021 (güncellendi: 23:36 18.08.2021)
© Sputnik / Михай КэрэушRusya-koronavirüs aşısı- Sputnik V
Rusya-koronavirüs aşısı- Sputnik V - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
© Sputnik / Михай Кэрэуш
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Tayland Ulusal Koronavirüsle Mücadele Komitesi, Rusya’da geliştirilen Kovid-19 aşısı Sputnik V yapanlara Phuket Sandbox programı kapsamında Tayland’a giriş izni verdi.
Rusya’nın Taylan Büyükelçiliği, Sputnik V aşısı yapanlara, turistlere karantina olmadan Phuket’te en az 14 gün kalmaya izin veren Phuket Sandbox programı kapsamında Tayland’a gelme izni çıktığını duyurdu.
Açıklamada, Tayland Ulusal Koronavirüsle Mücadele Komitesi’nin Sputnik V aşısını ilgili listeye aldığı kaydedildi.
Tayland, geçen mart ayında, aşı yapan turistlere 1 Temmuz’dan itibaren Phuket’e giriş izni çıkarmıştı. Aşısı olmayan turistler için 14 günlük karantina uygulanıyor. Taylan’da son 24 saatte 20 bin 515 yeni vaka tespit edildi.
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