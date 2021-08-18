https://tr.sputniknews.com/20210818/taylanddan-sputnik-v-asisi-yapanlara-ulkeye-giris-izni--1048142877.html

Tayland’dan Sputnik V aşısı yapanlara ülkeye giriş izni

Tayland’dan Sputnik V aşısı yapanlara ülkeye giriş izni

Tayland Ulusal Koronavirüsle Mücadele Komitesi, Rusya’da geliştirilen Kovid-19 aşısı Sputnik V yapanlara Phuket Sandbox programı kapsamında Tayland’a giriş... 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T23:30+0300

2021-08-18T23:30+0300

2021-08-18T23:36+0300

koronavirüs

sputnik v

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Rusya’nın Taylan Büyükelçiliği, Sputnik V aşısı yapanlara, turistlere karantina olmadan Phuket’te en az 14 gün kalmaya izin veren Phuket Sandbox programı kapsamında Tayland’a gelme izni çıktığını duyurdu. Açıklamada, Tayland Ulusal Koronavirüsle Mücadele Komitesi’nin Sputnik V aşısını ilgili listeye aldığı kaydedildi. Tayland, geçen mart ayında, aşı yapan turistlere 1 Temmuz’dan itibaren Phuket’e giriş izni çıkarmıştı. Aşısı olmayan turistler için 14 günlük karantina uygulanıyor. Taylan’da son 24 saatte 20 bin 515 yeni vaka tespit edildi.

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2021

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