https://tr.sputniknews.com/20210818/turkiye-yakit-deposu-patlamasinda-yaralananlar-icin-lubnana-ikinci-kez-ambulans-ucak-gonderiyor-1048131228.html

Türkiye, yakıt deposu patlamasında yaralananlar için Lübnan'a ikinci kez ambulans uçak gönderiyor

Türkiye, yakıt deposu patlamasında yaralananlar için Lübnan'a ikinci kez ambulans uçak gönderiyor

Türkiye Sağlık Bakanlığı, pazar günü gerçekleşen ve 28 kişinin ölümüne yol açan yakıt deposu patlamasında yaralananlardan durumu ağır olanlar için Lübnan'a... 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T16:04+0300

2021-08-18T16:04+0300

2021-08-18T16:04+0300

dünya

lübnan

patlama

yakıt

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Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na saat 16.30'da iniş yapması beklenen ambulans uçak, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ve Lübnan Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından karşılanacak.Ekonomik krizin sürdüğü ülkede sağlık imkanlarının kısıtlı olması dolayısıyla yurt dışından yardım talebinde bulunan Lübnan'a ikinci ambulans uçağı gönderen Türkiye Sağlık Bakanlığı, durumu ağır 2 yaralının Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavilerini üstlenecek.Ne olmuştu?Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde 15 Ağustos Pazar günü sabaha karşı bir akaryakıt deposunda meydana gelen patlamada 28 kişi ölmüş, 79 kişi yaralanmıştı.Ordu, Akkar'daki patlamanın askerler tarafından el konulan bir akaryakıt deposundaki tankerde meydana geldiğini açıklamıştı.Ekonomik kriz nedeniyle Lübnan'daki hastaneler yeterli imkanlara sahip olmadığı için Beyrut yönetimi "dost ve kardeş ülkelerden" tıbbi yardım talebinde bulunmuştu.Türkiye, Lübnan makamlarının talepleri doğrultusunda yaralıların nakli için harekete geçen ilk ülke olmuş ve patlamanın yaşandığı günün akşamı Beyrut'a 4 yatak kapasiteli ambulans uçak göndermişti. Gönderilen uçakla, durumu ağır 3 yaralının Ankara'daki hastaneye nakli gerçekleştirilmişti.Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ayrıca, Lübnan hastanelerinde tedavi gören diğer yaralılar için yanık tedavilerinde kullanılan ilaç ve yardım malzemeleri götürmüştü.Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan ve eski Başbakan Saad el-Hariri de patlamanın ardından ambulans uçak gönderen Türkiye'ye teşekkür etmişti.

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lübnan, patlama, yakıt