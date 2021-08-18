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Türkiye
- Sputnik Türkiye
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210818/turkiyede-yasayan-afganlar-dunya-afganistani-satti-donersek-taliban-bizi-oldurur-1048129051.html
Türkiye’de yaşayan Afganlar: Dünya Afganistan’ı sattı, dönersek Taliban bizi öldürür
Türkiye’de yaşayan Afganlar: Dünya Afganistan’ı sattı, dönersek Taliban bizi öldürür
ABD’nin 20 yıllık işgali sonrasında Afganistan’dan çekilmesi ve Taliban’ın ülkenin kontrolünü ele geçirmesini tüm dünya gibi Türkiye’de yaşayan Afganlar da... 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T15:04+0300
2021-08-18T15:04+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
afganistan
taliban
afgan sığınmacı
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Afganistan’daki ekonomik sıkıntılar ve Taliban tehdidi nedeniyle kaçak yollarla Türkiye’ye gelen Afganlar, kendi ülkelerinde son günlerde yaşananları endişe ile izliyor. Sosyal medya ve televizyonlarda yer alan görüntüleri takip eden Afganlar Sputnik’e konuştu. Özellikle havalimanında uçağa binmek isteyenlerin görüntüsünden çok etkilendiklerini ifade eden Afganlar “Hiç kimse bu şekilde ülkesini terk etmek istemez” yorumunda bulundu.‘Ağabeyimi Taliban öldürdü’Ağabeyi kısa bir süre önce Taliban tarafından öldürülen Muhammed Cemşid “Taliban kamera karşısında bir şey yapmıyor ama kamera arkasında çok kötü şeyler yapıyor. Çoğunlukla insanları öldürüyorlar. Benim abim devlet memuruydu, komutandı. Babam da emekli polis evde oturuyor. Orda iş yok güç yok. Buradan benim göndereceğim parayı bekliyorlar. Ben burada çalışarak kazandıklarımı oraya gönderiyorum. Ben Afganistan'a dönmekten korkuyorum. Çünkü ben oraya döndüğümde Taliban beni öldürecek” dedi.‘Afganistan satıldı’3 yıl önce Türkiye’ye gelen ve burada kazandığı parayı hasta kardeşinin tedavisi için ailesine gönderen Cavid ise “Afganistan satıldı. Afganistan’da büyükler yok. Hepsi parayı aldı halkı yalnız bıraktılar. 20 yıldır orada Amerika geldi ve bir şey yapmadı. Şimdi Amerika çekildi ve her yer Taliban’ın eline geçti. Taliban şimdi kendini iyi gösteriyor ama gücü tamamen ele geçirince gerçek yüzünü gösterecek. Ben burada tek başıma yaşıyorum ailem orada, onlardan haber alamıyorum. Taliban’dan korkuyoruz” sözleri ile duygularını anlattı.‘Afganistan’a gitsek Taliban bizi keser’İki çocuğunu ve eşini Afganistan’da bırakarak Türkiye’ye gelen Habib Rahman “Burada çok sıkıntımız var ama Afganistan'a gitsek orada Taliban insanları kesiyor. Afganistan’daki görüntüleri görünce çok canımız sıkıldı. İnsanların nasıl öldüklerini gördük. Ailemizi arayamıyoruz onlardan haber alamıyoruz. Çok üzülüyoruz” ifadelerini kullandı.“Afganlar çok zor durumda”Türkiye’ye iki yıl önce gelen Fahrettin ise “Uçağın peşinde koşan insanların görüntüsünü gördük. Görüntüleri görünce çok kötü hissettik. Afganistan halkı çok zor durumda. Kendilerini kurtarmak için uçağa binmeye çalışıyor insanlar. Çünkü Taliban insanları öldürüyor. Onlarda acıma yok. Biz geri gitmek istemiyoruz. Geri gidersek öldürülmekten korkuyoruz. O yüzden Türk milletine Afganları göndermemeleri için sesleniyoruz” dedi.
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abd, afganistan, taliban, afgan sığınmacı

Türkiye’de yaşayan Afganlar: Dünya Afganistan’ı sattı, dönersek Taliban bizi öldürür

15:04 18.08.2021
© Sputnik / Osman Nuri CeritTürkiye'deki Afganlar
Türkiye'deki Afganlar - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
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ABD’nin 20 yıllık işgali sonrasında Afganistan’dan çekilmesi ve Taliban’ın ülkenin kontrolünü ele geçirmesini tüm dünya gibi Türkiye’de yaşayan Afganlar da endişe ile izliyor. Sputnik’e konuşan Türkiye’deki Afganlar “Amerika ve tüm dünya Afganistan’ı sattı. Şimdi ülke daha da karışık. Biz geri dönersek Taliban bizi öldürecek” dedi.
Afganistan’daki ekonomik sıkıntılar ve Taliban tehdidi nedeniyle kaçak yollarla Türkiye’ye gelen Afganlar, kendi ülkelerinde son günlerde yaşananları endişe ile izliyor. Sosyal medya ve televizyonlarda yer alan görüntüleri takip eden Afganlar Sputnik’e konuştu. Özellikle havalimanında uçağa binmek isteyenlerin görüntüsünden çok etkilendiklerini ifade eden Afganlar Hiç kimse bu şekilde ülkesini terk etmek istemez yorumunda bulundu.

‘Ağabeyimi Taliban öldürdü’

Ağabeyi kısa bir süre önce Taliban tarafından öldürülen Muhammed Cemşid Taliban kamera karşısında bir şey yapmıyor ama kamera arkasında çok kötü şeyler yapıyor. Çoğunlukla insanları öldürüyorlar. Benim abim devlet memuruydu, komutandı. Babam da emekli polis evde oturuyor. Orda iş yok güç yok. Buradan benim göndereceğim parayı bekliyorlar. Ben burada çalışarak kazandıklarımı oraya gönderiyorum. Ben Afganistan'a dönmekten korkuyorum. Çünkü ben oraya döndüğümde Taliban beni öldürecek” dedi.

‘Afganistan satıldı’

3 yıl önce Türkiye’ye gelen ve burada kazandığı parayı hasta kardeşinin tedavisi için ailesine gönderen Cavid iseAfganistan satıldı. Afganistan’da büyükler yok. Hepsi parayı aldı halkı yalnız bıraktılar. 20 yıldır orada Amerika geldi ve bir şey yapmadı. Şimdi Amerika çekildi ve her yer Taliban’ın eline geçti. Taliban şimdi kendini iyi gösteriyor ama gücü tamamen ele geçirince gerçek yüzünü gösterecek. Ben burada tek başıma yaşıyorum ailem orada, onlardan haber alamıyorum. Taliban’dan korkuyoruzsözleri ile duygularını anlattı.

‘Afganistan’a gitsek Taliban bizi keser’

İki çocuğunu ve eşini Afganistan’da bırakarak Türkiye’ye gelen Habib Rahman “Burada çok sıkıntımız var ama Afganistan'a gitsek orada Taliban insanları kesiyor. Afganistan’daki görüntüleri görünce çok canımız sıkıldı. İnsanların nasıl öldüklerini gördük. Ailemizi arayamıyoruz onlardan haber alamıyoruz. Çok üzülüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Afganlar çok zor durumda”

Türkiye’ye iki yıl önce gelen Fahrettin iseUçağın peşinde koşan insanların görüntüsünü gördük. Görüntüleri görünce çok kötü hissettik. Afganistan halkı çok zor durumda. Kendilerini kurtarmak için uçağa binmeye çalışıyor insanlar. Çünkü Taliban insanları öldürüyor. Onlarda acıma yok. Biz geri gitmek istemiyoruz. Geri gidersek öldürülmekten korkuyoruz. O yüzden Türk milletine Afganları göndermemeleri için sesleniyoruz” dedi.
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