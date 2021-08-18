https://tr.sputniknews.com/20210818/turkiyede-yasayan-afganlar-dunya-afganistani-satti-donersek-taliban-bizi-oldurur-1048129051.html

Türkiye’de yaşayan Afganlar: Dünya Afganistan’ı sattı, dönersek Taliban bizi öldürür

Türkiye’de yaşayan Afganlar: Dünya Afganistan’ı sattı, dönersek Taliban bizi öldürür

ABD’nin 20 yıllık işgali sonrasında Afganistan’dan çekilmesi ve Taliban’ın ülkenin kontrolünü ele geçirmesini tüm dünya gibi Türkiye’de yaşayan Afganlar da... 18.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-18T15:04+0300

2021-08-18T15:04+0300

2021-08-18T15:04+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

afganistan

taliban

afgan sığınmacı

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Afganistan’daki ekonomik sıkıntılar ve Taliban tehdidi nedeniyle kaçak yollarla Türkiye’ye gelen Afganlar, kendi ülkelerinde son günlerde yaşananları endişe ile izliyor. Sosyal medya ve televizyonlarda yer alan görüntüleri takip eden Afganlar Sputnik’e konuştu. Özellikle havalimanında uçağa binmek isteyenlerin görüntüsünden çok etkilendiklerini ifade eden Afganlar “Hiç kimse bu şekilde ülkesini terk etmek istemez” yorumunda bulundu.‘Ağabeyimi Taliban öldürdü’Ağabeyi kısa bir süre önce Taliban tarafından öldürülen Muhammed Cemşid “Taliban kamera karşısında bir şey yapmıyor ama kamera arkasında çok kötü şeyler yapıyor. Çoğunlukla insanları öldürüyorlar. Benim abim devlet memuruydu, komutandı. Babam da emekli polis evde oturuyor. Orda iş yok güç yok. Buradan benim göndereceğim parayı bekliyorlar. Ben burada çalışarak kazandıklarımı oraya gönderiyorum. Ben Afganistan'a dönmekten korkuyorum. Çünkü ben oraya döndüğümde Taliban beni öldürecek” dedi.‘Afganistan satıldı’3 yıl önce Türkiye’ye gelen ve burada kazandığı parayı hasta kardeşinin tedavisi için ailesine gönderen Cavid ise “Afganistan satıldı. Afganistan’da büyükler yok. Hepsi parayı aldı halkı yalnız bıraktılar. 20 yıldır orada Amerika geldi ve bir şey yapmadı. Şimdi Amerika çekildi ve her yer Taliban’ın eline geçti. Taliban şimdi kendini iyi gösteriyor ama gücü tamamen ele geçirince gerçek yüzünü gösterecek. Ben burada tek başıma yaşıyorum ailem orada, onlardan haber alamıyorum. Taliban’dan korkuyoruz” sözleri ile duygularını anlattı.‘Afganistan’a gitsek Taliban bizi keser’İki çocuğunu ve eşini Afganistan’da bırakarak Türkiye’ye gelen Habib Rahman “Burada çok sıkıntımız var ama Afganistan'a gitsek orada Taliban insanları kesiyor. Afganistan’daki görüntüleri görünce çok canımız sıkıldı. İnsanların nasıl öldüklerini gördük. Ailemizi arayamıyoruz onlardan haber alamıyoruz. Çok üzülüyoruz” ifadelerini kullandı.“Afganlar çok zor durumda”Türkiye’ye iki yıl önce gelen Fahrettin ise “Uçağın peşinde koşan insanların görüntüsünü gördük. Görüntüleri görünce çok kötü hissettik. Afganistan halkı çok zor durumda. Kendilerini kurtarmak için uçağa binmeye çalışıyor insanlar. Çünkü Taliban insanları öldürüyor. Onlarda acıma yok. Biz geri gitmek istemiyoruz. Geri gidersek öldürülmekten korkuyoruz. O yüzden Türk milletine Afganları göndermemeleri için sesleniyoruz” dedi.

afganistan

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2021

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Osman Nuri Cerit https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

abd, afganistan, taliban, afgan sığınmacı