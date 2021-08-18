https://tr.sputniknews.com/20210818/turkiyenin-3-sehrini-dantel-bocegi-istila-etti-1048118067.html

Türkiye’nin 3 şehrini dantel böceği istila etti

Türkiye’nin 3 şehrini dantel böceği istila etti

Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de yüksek sıcaklık ve yetersiz yağış nedeniyle dantel böceklerinin popülasyonunda artış görüldüğü bildirildi. 18.08.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

türkiye

böcek

istila

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Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, dantel böceklerinin şehri 'adeta istila ettiğini' dile getirdi ve "Bu böcekle mücadelenin kesin çözümünün ormanların ilaçlanmasından geçtiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yeliz Mercan, dantel böceğinin anavatanının Kuzey Amerika olduğunu söyledi. Dantel böceğinin 'Amerikan tahtakurusu' olarak da bilindiğini ifade eden Mercan, yetişkin bir dantel böceğinin 5 milimetreden daha kısa olduğunu belirtti. Dantel böceklerinin yaprakların hücre içi sıvısını emerek beslendiklerini ve bitkilerin fotosentezini olumsuz etkilediklerini anlatan Mercan, şöyle devam etti: "Yaşam döngüsü 7-9 hafta sürer ve türüne göre kışı ergin ya da yumurta evresinde geçirebilir. Yumurtalarını yaprakların alt yüzeylerine bırakarak veya ağaçların gevşek kabuklarının altında ergin olarak kışlayabilir. Uzun süreli yüksek dantel böceği popülasyonları, yaprakların erken düşmesine, bitki büyüme hızında azalmaya veya meyve veriminde düşüşe neden olarak bitkilere zarar verebilir." Mercan, Avrupa ülkelerinde de yayılan bu böceklerin Türkiye'de ilk kez 2003 yılında Bolu'da görüldüğünü dile getirdi.

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türkiye, böcek, istila