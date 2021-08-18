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Uluslararası Gökyüzü Gözlem Etkinliği 2-4 Eylül'de Diyarbakır'da yapılacak
Uluslararası Gökyüzü Gözlem Etkinliği 2-4 Eylül'de Diyarbakır'da yapılacak
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi tarafından 22 yıldır Antalya'da düzenlenen ‘Gökyüzü Gözlem Etkinliği’nin ikinci adresi Diyarbakır olacak. 18.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-18T16:32+0300
2021-08-18T16:32+0300
yaşam
diyarbakır
mustafa varank
gökyüzü
tübitak
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ‘2021 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği’, 2-4 Eylül'de Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 3 bin yıllık tarihi Zerzevan Kalesi'nde gerçekleştirilecek.TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nin (TUG) koordinasyonunda düzenlenecek etkinlikte profesyonel ve amatör astronomlar inceleme yapacak.Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor bakanlıkları, TÜBİTAK, Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Diyarbakır Valiliği ve Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın desteklediği etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından 1000'den fazla gökbilim meraklısı bir araya gelecek.Etkinliğe, çocuklar da aileleriyle katılarak profesyonel astronomlar eşliğinde, dev teleskoplarla gökyüzünü inceleme fırsatı bulacak.Tarih boyunca astronominin merkeziKatılımcılar, Türkiye'de gökyüzü gözleminin yapılacağı en iyi 10 noktadan biri olarak kabul edilen Zerzevan Kalesi'nde uzmanlarla bir arada olacak, dünyanın en iyi korunan Mithras Tapınağı'nda binlerce yıl önce gerçekleştirilen astronomi çalışmalarına ilişkin de bilgi alacak.Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin artırılmasının amaçlandığı etkinlik boyunca, seminerler, yarışmalar, gökbilimle ilgili birçok atölye ve etkinlik düzenlenecek.Etkinliğin açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu tarafından gerçekleştirilecek.Kayıtlar 20 Ağustos'ta sona erecekHer yaş grubundan katılımcıya açık tutulan ve katılımın ücretsiz olduğu Diyarbakır Zerzevan Uluslararası Gözlem Etkinliği'ne kayıtlar 20 Ağustos'ta sona erecek. Etkinliğe katılım hakkı kazananlar, yapılan değerlendirme sonrasında açıklanacak. Başvurunun fazla olması halinde katılımcılar kurayla belirlenecek.Kovid-19 önlemleri altında yapılacak etkinliğe katılmak isteyenlerden PCR testi istenecek. Başvurular ‘www.karacadag.gov.tr’ adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.
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diyarbakır, mustafa varank, gökyüzü, tübitak

Uluslararası Gökyüzü Gözlem Etkinliği 2-4 Eylül'de Diyarbakır'da yapılacak

16:32 18.08.2021
© AATürkiye, gözlem evi, gökyüzü
Türkiye, gözlem evi, gökyüzü - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
© AA
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TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi tarafından 22 yıldır Antalya'da düzenlenen ‘Gökyüzü Gözlem Etkinliği’nin ikinci adresi Diyarbakır olacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ‘2021 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği’, 2-4 Eylül'de Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 3 bin yıllık tarihi Zerzevan Kalesi'nde gerçekleştirilecek.
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nin (TUG) koordinasyonunda düzenlenecek etkinlikte profesyonel ve amatör astronomlar inceleme yapacak.
Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor bakanlıkları, TÜBİTAK, Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Diyarbakır Valiliği ve Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın desteklediği etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından 1000'den fazla gökbilim meraklısı bir araya gelecek.
Etkinliğe, çocuklar da aileleriyle katılarak profesyonel astronomlar eşliğinde, dev teleskoplarla gökyüzünü inceleme fırsatı bulacak.

Tarih boyunca astronominin merkezi

Katılımcılar, Türkiye'de gökyüzü gözleminin yapılacağı en iyi 10 noktadan biri olarak kabul edilen Zerzevan Kalesi'nde uzmanlarla bir arada olacak, dünyanın en iyi korunan Mithras Tapınağı'nda binlerce yıl önce gerçekleştirilen astronomi çalışmalarına ilişkin de bilgi alacak.
Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin artırılmasının amaçlandığı etkinlik boyunca, seminerler, yarışmalar, gökbilimle ilgili birçok atölye ve etkinlik düzenlenecek.
Etkinliğin açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu tarafından gerçekleştirilecek.

Kayıtlar 20 Ağustos'ta sona erecek

Her yaş grubundan katılımcıya açık tutulan ve katılımın ücretsiz olduğu Diyarbakır Zerzevan Uluslararası Gözlem Etkinliği'ne kayıtlar 20 Ağustos'ta sona erecek. Etkinliğe katılım hakkı kazananlar, yapılan değerlendirme sonrasında açıklanacak. Başvurunun fazla olması halinde katılımcılar kurayla belirlenecek.
Kovid-19 önlemleri altında yapılacak etkinliğe katılmak isteyenlerden PCR testi istenecek. Başvurular ‘www.karacadag.gov.tr’ adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.
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