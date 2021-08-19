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Ozan Tufan Premier Lig ekibine transfer oldu
Ozan Tufan Premier Lig ekibine transfer oldu
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan'ı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. 19.08.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
fenerbahçe
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NTV'nin haberine göre, Ozan Tufan 1 yıllığına Watford’a kiralanacak. Anlaşmada şarta bağlı satın alma opsiyonu da bulunuyor.Ozan Tufan, kısa zamanda İngiltere’ye giderek resmi sözleşmeye imza atacak.
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fenerbahçe, ozan tufan, transfer

Ozan Tufan Premier Lig ekibine transfer oldu

01:12 19.08.2021
© AAOzan Tufan
Ozan Tufan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
© AA
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan'ı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.
NTV'nin haberine göre, Ozan Tufan 1 yıllığına Watford’a kiralanacak. Anlaşmada şarta bağlı satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Ozan Tufan, kısa zamanda İngiltere’ye giderek resmi sözleşmeye imza atacak.
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