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https://tr.sputniknews.com/20210819/-ozan-tufan-premier-lig-ekibine-transfer-oldu-1048145255.html
Ozan Tufan Premier Lig ekibine transfer oldu
Ozan Tufan Premier Lig ekibine transfer oldu
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan'ı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T01:12+0300
2021-08-19T01:12+0300
2021-08-19T01:12+0300
yaşam
fenerbahçe
ozan tufan
transfer
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NTV'nin haberine göre, Ozan Tufan 1 yıllığına Watford’a kiralanacak. Anlaşmada şarta bağlı satın alma opsiyonu da bulunuyor.Ozan Tufan, kısa zamanda İngiltere’ye giderek resmi sözleşmeye imza atacak.
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MIA „Rosiya Segodnya“
fenerbahçe, ozan tufan, transfer
Ozan Tufan Premier Lig ekibine transfer oldu
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan'ı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.
NTV'nin haberine göre, Ozan Tufan 1 yıllığına Watford’a kiralanacak. Anlaşmada şarta bağlı satın alma opsiyonu da bulunuyor.
Ozan Tufan, kısa zamanda İngiltere’ye giderek resmi sözleşmeye imza atacak.