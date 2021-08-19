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1800 yıllık: İznik'te lahit içindeki anne ve kız mumyası ilk kez görüntülendi
1800 yıllık: İznik'te lahit içindeki anne ve kız mumyası ilk kez görüntülendi
Bursa'nın İznik ilçesinde yapımı süren arkeoloji müzesinde 1800 yıllık anne ve kız mumyası ilk kez görüntülendi. 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T10:51+0300
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yaşam
bursa
hakan çavuşoğlu
mumya
lahit
iznik
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Dört medeniyete başkentlik yapan ve UNESCO geçici miras listesinde bulunan İznik'te ikinci müzenin yapımına hızla devam ediliyor.Çalışmaları inceleyen AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Müze Müdürü Ahmet Türkmenoğlu'ndan bilgi aldı.Çavuşoğlu, daha sonra İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ile birlikte açılacak olan müzenin en önemli eseri olan ve kamuoyuna bu zamana kadar gösterilmeyen eserin bulunduğu özel depoyu ziyaret etti.İznik'te 2018 yılında çıkarılan bir lahdin içerisinde Romalı anne kız mumyasını gören Çavuşoğlu, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Çavuşoğlu, dünya tarihe ışık tutacak olan İznik'in yeni arkeoloji müzesinin önümüzdeki yıllarda hizmete gireceğini ifade etti.
bursa
iznik
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bursa, hakan çavuşoğlu, mumya, lahit, iznik

1800 yıllık: İznik'te lahit içindeki anne ve kız mumyası ilk kez görüntülendi

10:51 19.08.2021
© İHAanne kız mumyası
anne kız mumyası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
© İHA
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Bursa'nın İznik ilçesinde yapımı süren arkeoloji müzesinde 1800 yıllık anne ve kız mumyası ilk kez görüntülendi.
Dört medeniyete başkentlik yapan ve UNESCO geçici miras listesinde bulunan İznik'te ikinci müzenin yapımına hızla devam ediliyor.
Çalışmaları inceleyen AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Müze Müdürü Ahmet Türkmenoğlu'ndan bilgi aldı.
Çavuşoğlu, daha sonra İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ile birlikte açılacak olan müzenin en önemli eseri olan ve kamuoyuna bu zamana kadar gösterilmeyen eserin bulunduğu özel depoyu ziyaret etti.
© İHA
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
© İHA
İznik'te 2018 yılında çıkarılan bir lahdin içerisinde Romalı anne kız mumyasını gören Çavuşoğlu, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Çavuşoğlu, dünya tarihe ışık tutacak olan İznik'in yeni arkeoloji müzesinin önümüzdeki yıllarda hizmete gireceğini ifade etti.
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