https://tr.sputniknews.com/20210819/1800-yillik-iznikte-lahit-icindeki-anne-ve-kiz-mumyasi-ilk-kez-goruntulendi-1048152371.html

1800 yıllık: İznik'te lahit içindeki anne ve kız mumyası ilk kez görüntülendi

1800 yıllık: İznik'te lahit içindeki anne ve kız mumyası ilk kez görüntülendi

Bursa'nın İznik ilçesinde yapımı süren arkeoloji müzesinde 1800 yıllık anne ve kız mumyası ilk kez görüntülendi. 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T10:51+0300

2021-08-19T10:51+0300

2021-08-19T10:51+0300

yaşam

bursa

hakan çavuşoğlu

mumya

lahit

iznik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048152285_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_16eb258847dcc230379bb258383d4b25.jpg

Dört medeniyete başkentlik yapan ve UNESCO geçici miras listesinde bulunan İznik'te ikinci müzenin yapımına hızla devam ediliyor.Çalışmaları inceleyen AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Müze Müdürü Ahmet Türkmenoğlu'ndan bilgi aldı.Çavuşoğlu, daha sonra İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ile birlikte açılacak olan müzenin en önemli eseri olan ve kamuoyuna bu zamana kadar gösterilmeyen eserin bulunduğu özel depoyu ziyaret etti.İznik'te 2018 yılında çıkarılan bir lahdin içerisinde Romalı anne kız mumyasını gören Çavuşoğlu, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Çavuşoğlu, dünya tarihe ışık tutacak olan İznik'in yeni arkeoloji müzesinin önümüzdeki yıllarda hizmete gireceğini ifade etti.

bursa

iznik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bursa, hakan çavuşoğlu, mumya, lahit, iznik