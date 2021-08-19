https://tr.sputniknews.com/20210819/28-subat-davasi-14-kisinin-rutbesinin-sokulmesi-icin-genelkurmay-baskanligina-yazi-gonderildi-1048165617.html
28 Şubat davası sanıklarının rütbelerinin sökülmesi için Genelkurmay Başkanlığı'na yazı
28 Şubat davası sanıklarının rütbelerinin sökülmesi için Genelkurmay Başkanlığı'na yazı
Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, cezası onanan 28 Şubat davası sanıklarının rütbelerinin sökülmesi için Genelkurmay Başkanlığı’na yazı gönderdi. 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T17:13+0300
2021-08-19T17:13+0300
2021-08-19T17:19+0300
28 şubat
türkiye
genelkurmay başkanlığı
çevik bir
çetin doğan
adliye
yıldırım türker
yargılama
milli savunma bakanlığı (msb)
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28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 sanık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yakalama kararı çıkarmıştı. Hapis cezası kesinleşen sanıkların rütbelerinin sökülmesi için Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’na yazı gönderildi.Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gönderilen yazıda, “Hükümlüler Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker haklarında mahkememizce verilen 13.04.2018 tarihli karar ve anılan hükümlülere ait kesinleşme şerhleri ekte gönderilmiştir. Kesinleşen karara göre 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 30 ve 31 .maddelerine göre gereğinin yapılarak infazından mahkememize bilgi verilmesi hususunda gereği rica olunur” denildi.Çetin Doğan, Bodrum Adliyesi'ne teslim olduHakkında yakalama kararı çıkarılan 14 isimden biri olan Çetin Doğan, bugün saat 15:45 sıralarında Bitez'de bulunan Bodrum Adliyesi'ne geldi.Çetin Doğan’a çok sayıda korumasının eşlik ettiği görüldü.
https://tr.sputniknews.com/20210819/28-subat-davasi-saniklari-cevik-bir-ve-cetin-doganin-da-aralarinda-oldugu-14-kisiye-yakalama-karari-1048159252.html
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28 şubat, genelkurmay başkanlığı, çevik bir, çetin doğan, adliye, yıldırım türker, yargılama, milli savunma bakanlığı (msb)
28 Şubat davası sanıklarının rütbelerinin sökülmesi için Genelkurmay Başkanlığı'na yazı
17:13 19.08.2021 (güncellendi: 17:19 19.08.2021)
Ayrıntılar geliyor
Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, cezası onanan 28 Şubat davası sanıklarının rütbelerinin sökülmesi için Genelkurmay Başkanlığı’na yazı gönderdi.
28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 sanık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yakalama kararı çıkarmıştı. Hapis cezası kesinleşen sanıkların rütbelerinin sökülmesi için Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’na yazı gönderildi.
Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gönderilen yazıda, “Hükümlüler Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker haklarında mahkememizce verilen 13.04.2018 tarihli karar ve anılan hükümlülere ait kesinleşme şerhleri ekte gönderilmiştir. Kesinleşen karara göre 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 30 ve 31 .maddelerine göre gereğinin yapılarak infazından mahkememize bilgi verilmesi hususunda gereği rica olunur” denildi.
Çetin Doğan, Bodrum Adliyesi'ne teslim oldu
Hakkında yakalama kararı çıkarılan 14 isimden biri olan Çetin Doğan, bugün saat 15:45 sıralarında Bitez'de bulunan Bodrum Adliyesi'ne geldi.
Çetin Doğan’a çok sayıda korumasının eşlik ettiği görüldü.