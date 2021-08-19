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https://tr.sputniknews.com/20210819/28-subat-davasi-saniklari-cevik-bir-ve-cetin-doganin-da-aralarinda-oldugu-14-kisiye-yakalama-karari-1048159252.html
28 Şubat davasında 14 kişi hakkında yakalama kararı
28 Şubat davasında 14 kişi hakkında yakalama kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında yakalama kararı... 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T14:15+0300
2021-08-19T14:15+0300
2021-08-19T14:17+0300
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28 şubat
28 Şubat davasında 14 kişi hakkında yakalama kararı
14:15 19.08.2021 (güncellendi: 14:17 19.08.2021)
Ayrıntılar geliyor
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında yakalama kararı verdi.