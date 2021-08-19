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https://tr.sputniknews.com/20210819/28-subat-davasinda-cezasi-kesinlesen-emekli-korgeneral-hakki-kilinc-da-tutuklandi-1048170188.html
28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli korgeneral Hakkı Kılınç da tutuklandı
28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli korgeneral Hakkı Kılınç da tutuklandı
28 Şubat davasında cezası kesinleşmiş hapis cezası kapsamında yakalanan emekli korgenerel Hakkı Kılınç, Antalya'da tutuklanarak cezaevine gönderildi. 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T20:40+0300
2021-08-19T20:40+0300
2021-08-19T20:40+0300
türkiye
28 şubat
tutuklama
hakkı kılınç
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldığı yakalama kararı sonrasında Manavgat'ta ikamet ettiği öğrenilen Hakkı Kılınç, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edilen Kılınç, tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generaller Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı vermişti.
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28 şubat, tutuklama, hakkı kılınç
28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli korgeneral Hakkı Kılınç da tutuklandı
28 Şubat davasında cezası kesinleşmiş hapis cezası kapsamında yakalanan emekli korgenerel Hakkı Kılınç, Antalya'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldığı yakalama kararı sonrasında Manavgat'ta ikamet ettiği öğrenilen Hakkı Kılınç, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından
Manavgat Adliyesi'ne sevk edilen Kılınç, tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generaller
Çevik Bir i
le
Çetin Doğan
'ın da aralarında bulunduğu
14 kişi hakkında yakalama kararı vermişti.