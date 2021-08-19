https://tr.sputniknews.com/20210819/28-subat-davasinda-cezasi-kesinlesen-emekli-korgeneral-hakki-kilinc-da-tutuklandi-1048170188.html

28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli korgeneral Hakkı Kılınç da tutuklandı

28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli korgeneral Hakkı Kılınç da tutuklandı

28 Şubat davasında cezası kesinleşmiş hapis cezası kapsamında yakalanan emekli korgenerel Hakkı Kılınç, Antalya'da tutuklanarak cezaevine gönderildi. 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T20:40+0300

2021-08-19T20:40+0300

2021-08-19T20:40+0300

türkiye

28 şubat

tutuklama

hakkı kılınç

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldığı yakalama kararı sonrasında Manavgat'ta ikamet ettiği öğrenilen Hakkı Kılınç, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edilen Kılınç, tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generaller Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı vermişti.

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28 şubat, tutuklama, hakkı kılınç