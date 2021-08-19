Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210819/abd-calisanlari-asi-yaptirmayan-bakimevlerine-fon-vermeyi-kesecek-1048147027.html
ABD, çalışanları aşı yaptırmayan bakımevlerine fon vermeyi kesecek
ABD, çalışanları aşı yaptırmayan bakımevlerine fon vermeyi kesecek
ABD Başkanı Biden, bakımevlerinin federal fonlardan yararlanmalarını, çalışanlarının Kovid-19 aşısı olması koşuluna bağlayacaklarını duyurdu. 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T04:20+0300
2021-08-19T04:20+0300
dünya
abd
joe biden
koronavirüs aşısı
bakımevi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1e/1045094533_0:62:1800:1075_1920x0_80_0_0_b89c96e6b49e64f47b37e9ea66faa1f6.jpg
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da yaptığı konuşmada Kovid-19’la mücadele için alınacak yeni önlemleri açıkladı.“Eğer bir bakım evinde yaşıyor, çalışıyor ya da ziyaret ediyorsanız, çalışanlardan Kovid-19 kapma riskinizin olmamalı” diye konuşan Biden, bu kurumlarda çalışanların aşı yaptırmaması durumunda kurumların Medicaid ve Medicare ödemelerinin kesileceğini söyledi.Biden’ın duyurduğu yeni uygulama, ABD yönetiminin son haftalarda ülkede aşılamayı artırmak için uygulamaya koyduğu bir dizi düzenlemenin devamı niteliğini taşıyor.Geçtiğimiz haftalarda federal çalışanlardan ve sağlık çalışanlarından aşı olduklarını kanıtlamalarını isteyen ABD yönetiminin, orduda da aşıyı önümüzdeki aydan itibaren zorunlu hale getireceği açıklanmıştı.Federal veriler, ülkede yüzbinlerce bakımevi çalışanının aşısız olduğunu gösteriyor.Bakımevi çalışanlarına aşı zorunluluğunun önümüzdeki ay uygulamaya konulması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20210817/abd-koronavirus-asisinin-ikinci-dozundan-8-ay-sonra-ucuncu-dozu-tavsiye-edecek-1048111043.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1e/1045094533_144:0:1657:1135_1920x0_80_0_0_0abd88d6be1d8dc77d6db889376bb62e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, joe biden, koronavirüs aşısı, bakımevi

ABD, çalışanları aşı yaptırmayan bakımevlerine fon vermeyi kesecek

04:20 19.08.2021
© REUTERS / Carlo AllegriABD - koronavirüs aşısı
ABD - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
© REUTERS / Carlo Allegri
Abone ol
ABD Başkanı Biden, bakımevlerinin federal fonlardan yararlanmalarını, çalışanlarının Kovid-19 aşısı olması koşuluna bağlayacaklarını duyurdu.
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da yaptığı konuşmada Kovid-19’la mücadele için alınacak yeni önlemleri açıkladı.
“Eğer bir bakım evinde yaşıyor, çalışıyor ya da ziyaret ediyorsanız, çalışanlardan Kovid-19 kapma riskinizin olmamalı” diye konuşan Biden, bu kurumlarda çalışanların aşı yaptırmaması durumunda kurumların Medicaid ve Medicare ödemelerinin kesileceğini söyledi.
Biden’ın duyurduğu yeni uygulama, ABD yönetiminin son haftalarda ülkede aşılamayı artırmak için uygulamaya koyduğu bir dizi düzenlemenin devamı niteliğini taşıyor.
Geçtiğimiz haftalarda federal çalışanlardan ve sağlık çalışanlarından aşı olduklarını kanıtlamalarını isteyen ABD yönetiminin, orduda da aşıyı önümüzdeki aydan itibaren zorunlu hale getireceği açıklanmıştı.
Federal veriler, ülkede yüzbinlerce bakımevi çalışanının aşısız olduğunu gösteriyor.
Bakımevi çalışanlarına aşı zorunluluğunun önümüzdeki ay uygulamaya konulması bekleniyor.
Pfizer - koronavirüs aşısı - aşılama - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
KORONAVİRÜS
ABD, koronavirüs aşısının ikinci dozundan 8 ay sonra üçüncü dozu tavsiye edecek
17 Ağustos, 22:10
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
04:53Bolivya'da bu yıl meydana gelen orman yangınlarında 150 bin hektar alan kül oldu
04:37Almanya, Afganistan'a 10 milyon euro sunacak
04:20ABD, çalışanları aşı yaptırmayan bakımevlerine fon vermeyi kesecek
03:59Meksika'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 250 bini aştı
03:13Gurbetçi vatandaş: Benim param burada 10 kat ediyor, çevremdeki insanlara üzülüyorum
03:11Paralimpik Oyunları öncesi Japonya'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı saptandı
03:01Lübnan'da ambulansın benzini bitince hastaları yürüyerek taşıdılar
02:27T-Mobile'ın 40 milyonu aşkın müşterisinin verileri çalındı
01:58Rusya, IDEF'21’de hava savunma sistemleri için REDICOM bakım-onarım setini sundu
01:56Eski AK Parti Milletvekili Bakır: Ben hiç AKP'li olmadım
01:35Yavaş'tan aşı çağrısı: Biz hiç yenilmedik; dayanışma halkasına iyilik olup her zorluğu göğüsledik
01:34Şoygu, yeni Tsirkon testinin de başarılı olduğunu duyurdu
01:20Diyanet İşleri Başkanı: Cehalete, fitneye, şiddete ve nefret diline karşı mücadele etmeliyiz
01:12AB Komisyonu üyesi, AB ülkelerini kabul edecekleri Afganların sayısını artırmaya çağırdı
01:12 Ozan Tufan Premier Lig ekibine transfer oldu
01:09Avustralya'da bir marketin raflarından 3 metrelik piton çıktı
00:59Filistin Devlet Başkanı Abbas, Mısır İstihbarat Başkanı Kamil ile Filistin'deki gelişmeleri görüştü
00:42Paşinyan: Rusya ile stratejik birlik, Ermenistan'ın güvenliğinin en önemli teminatıdır
00:39MSB: Kabil'de tahliyeler yeniden başladı
00:20Bolulu itfaiyeci Bozkurt'u gözyaşlarıyla anlattı: Biz yaşamadan sadece anlatılanlarla yıprandık