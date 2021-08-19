https://tr.sputniknews.com/20210819/abd-calisanlari-asi-yaptirmayan-bakimevlerine-fon-vermeyi-kesecek-1048147027.html

ABD, çalışanları aşı yaptırmayan bakımevlerine fon vermeyi kesecek

ABD, çalışanları aşı yaptırmayan bakımevlerine fon vermeyi kesecek

ABD Başkanı Biden, bakımevlerinin federal fonlardan yararlanmalarını, çalışanlarının Kovid-19 aşısı olması koşuluna bağlayacaklarını duyurdu. 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T04:20+0300

2021-08-19T04:20+0300

2021-08-19T04:20+0300

dünya

abd

joe biden

koronavirüs aşısı

bakımevi

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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da yaptığı konuşmada Kovid-19’la mücadele için alınacak yeni önlemleri açıkladı.“Eğer bir bakım evinde yaşıyor, çalışıyor ya da ziyaret ediyorsanız, çalışanlardan Kovid-19 kapma riskinizin olmamalı” diye konuşan Biden, bu kurumlarda çalışanların aşı yaptırmaması durumunda kurumların Medicaid ve Medicare ödemelerinin kesileceğini söyledi.Biden’ın duyurduğu yeni uygulama, ABD yönetiminin son haftalarda ülkede aşılamayı artırmak için uygulamaya koyduğu bir dizi düzenlemenin devamı niteliğini taşıyor.Geçtiğimiz haftalarda federal çalışanlardan ve sağlık çalışanlarından aşı olduklarını kanıtlamalarını isteyen ABD yönetiminin, orduda da aşıyı önümüzdeki aydan itibaren zorunlu hale getireceği açıklanmıştı.Federal veriler, ülkede yüzbinlerce bakımevi çalışanının aşısız olduğunu gösteriyor.Bakımevi çalışanlarına aşı zorunluluğunun önümüzdeki ay uygulamaya konulması bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20210817/abd-koronavirus-asisinin-ikinci-dozundan-8-ay-sonra-ucuncu-dozu-tavsiye-edecek-1048111043.html

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abd, joe biden, koronavirüs aşısı, bakımevi