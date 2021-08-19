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https://tr.sputniknews.com/20210819/abdde-kongre-kutuphanesi-ve-cevresi-bombali-saldiri-ihtimali-nedeniyle-bosaltildi-1048166424.html
ABD'de Kongre Kütüphanesi ve çevresi, bombalı saldırı ihtimali nedeniyle boşaltıldı
ABD'de Kongre Kütüphanesi ve çevresi, bombalı saldırı ihtimali nedeniyle boşaltıldı
ABD'nin başkenti Washington'da Kongre Kütüphanesi ve çevresinin, bombalı saldırı ihtimali nedeniyle boşaltıldığı bildirildi. 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T17:31+0300
2021-08-19T17:53+0300
dünya
abd
washington
saldırı
polis
bombalı saldırı
tahliye
ihbar
kongre
kütüphane
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ABD Kongre binası yakınında içinde patlayıcı madde olabileceğinden şüphe edilen bir kamyonet Kongre polisini alarma geçirirken, etrafta bulunan binalar güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.ABD Kongre polisinin Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, polis, Kongre Kütüphanesi civarında terk edilmiş halde duran bir kamyonet yüzünden alarma geçti.İçinde patlayıcı madde olabileceğinden şüphe edilen araçla ilgili güvenlik yetkilileri hızlı bir şekilde olay yerine intikal ederken, polis güvenlik nedeniyle etrafta bulunan binaları boşalttı.Associated Press (AP) haber ajansına açıklama yapan ve adının açıklanmasını istemeyen bazı Kongre polisleri, aracın içinde patlayıcı olup olmadığına ilişkin çalışmanın halen sürdüğünü bildirdi.Olayla ilgili soruşturma başlatan polisin ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor.
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abd, washington, saldırı, polis, bombalı saldırı, tahliye, ihbar, kongre, kütüphane

ABD'de Kongre Kütüphanesi ve çevresi, bombalı saldırı ihtimali nedeniyle boşaltıldı

17:31 19.08.2021 (güncellendi: 17:53 19.08.2021)
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteABD Kongresi
ABD Kongresi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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ABD'nin başkenti Washington'da Kongre Kütüphanesi ve çevresinin, bombalı saldırı ihtimali nedeniyle boşaltıldığı bildirildi.
ABD Kongre binası yakınında içinde patlayıcı madde olabileceğinden şüphe edilen bir kamyonet Kongre polisini alarma geçirirken, etrafta bulunan binalar güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.
ABD Kongre polisinin Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, polis, Kongre Kütüphanesi civarında terk edilmiş halde duran bir kamyonet yüzünden alarma geçti.
İçinde patlayıcı madde olabileceğinden şüphe edilen araçla ilgili güvenlik yetkilileri hızlı bir şekilde olay yerine intikal ederken, polis güvenlik nedeniyle etrafta bulunan binaları boşalttı.
Associated Press (AP) haber ajansına açıklama yapan ve adının açıklanmasını istemeyen bazı Kongre polisleri, aracın içinde patlayıcı olup olmadığına ilişkin çalışmanın halen sürdüğünü bildirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polisin ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor.
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