https://tr.sputniknews.com/20210819/abdli-general-vanherck-rusya-1-nolu-askeri-tehdit-1048168829.html
ABD’li general VanHerck: Rusya 1 no’lu askeri tehdit
ABD’li general VanHerck: Rusya 1 no’lu askeri tehdit
ABD’li general VanHerck, Rusya’nın geliştirdiği seyir füzelerinin ABD’nin güvenliği için büyük tehdit arz ettiğini belirtti. 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T19:55+0300
2021-08-19T19:55+0300
2021-08-19T19:55+0300
dünya
abd
rusya
ordu
asker
tehdit
politika
general
açıklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048168783_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e797bc3361db0a76126b893863da6105.jpg
ABD Kuzey Saha Komutanlığı (NORTHCOM) ve Kuzey Amerika Hava Savunma (NORAD) Komutanı Orgeneral Glen VanHerck, Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nde (Center for Strategic & International Studies) video konferans yoluyla yaptığı açıklamada, “Rusya, anavatanımız için 1 no’lu askeri tehdit. Onlar, 20 yıl önce var olmayan silahları yaratıyor ve geliştiriyorlar” ifadesini kullandı.ABD müttefiklerinin istihbaratlarının, Rusya’nın elinde 'çok küçük radar kesitli seyir füzeleri' ile 'Amerikan muadillerinden geri kalmayan denizaltıların' olduğunu söyleyen VanHerck, Rusya’nın siber ve uzay potansiyeline yaptığı yatırımların bu tehdidi güçlendirdiğini kaydetti. Komutanın görüşüne göre Rusya’nın amacı, ABD’yi durdurmak ve 'iradesini ezmek'.ABD’li general daha önce de Rus silahlar hakkında değerlendirmede bulunmuştu. VahHerck, geçen yılın ekim ayında, Rusya dahil rakip ülkelerin elindeki hipersonik silahın, ABD’nin erken uyarı sistemleri için sorun oluşturduğunu dile getirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210819/patrusev-abd-nufuz-ajanlarini-rusya-hukumetine-sokmaya-calisiyor-1048156902.html
rusya
ordu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048168783_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_15c07ab256bf106f15033e88e115d86d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, rusya, ordu, asker, tehdit, politika, general, açıklama
ABD’li general VanHerck: Rusya 1 no’lu askeri tehdit
ABD’li general VanHerck, Rusya’nın geliştirdiği seyir füzelerinin ABD’nin güvenliği için büyük tehdit arz ettiğini belirtti.
ABD Kuzey Saha Komutanlığı (NORTHCOM) ve Kuzey Amerika Hava Savunma (NORAD) Komutanı Orgeneral Glen VanHerck, Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nde (Center for Strategic & International Studies) video konferans yoluyla yaptığı açıklamada, “Rusya, anavatanımız için 1 no’lu askeri tehdit. Onlar, 20 yıl önce var olmayan silahları yaratıyor ve geliştiriyorlar” ifadesini kullandı.
ABD müttefiklerinin istihbaratlarının, Rusya’nın elinde 'çok küçük radar kesitli seyir füzeleri' ile 'Amerikan muadillerinden geri kalmayan denizaltıların' olduğunu söyleyen VanHerck, Rusya’nın siber ve uzay potansiyeline yaptığı yatırımların bu tehdidi güçlendirdiğini kaydetti. Komutanın görüşüne göre Rusya’nın amacı, ABD’yi durdurmak ve 'iradesini ezmek'.
ABD’li general daha önce de Rus silahlar hakkında değerlendirmede bulunmuştu. VahHerck, geçen yılın ekim ayında, Rusya dahil rakip ülkelerin elindeki hipersonik silahın, ABD’nin erken uyarı sistemleri için sorun oluşturduğunu dile getirmişti.