https://tr.sputniknews.com/20210819/abdli-general-vanherck-rusya-1-nolu-askeri-tehdit-1048168829.html

ABD’li general VanHerck: Rusya 1 no’lu askeri tehdit

ABD’li general VanHerck: Rusya 1 no’lu askeri tehdit

ABD’li general VanHerck, Rusya’nın geliştirdiği seyir füzelerinin ABD’nin güvenliği için büyük tehdit arz ettiğini belirtti. 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T19:55+0300

2021-08-19T19:55+0300

2021-08-19T19:55+0300

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ABD Kuzey Saha Komutanlığı (NORTHCOM) ve Kuzey Amerika Hava Savunma (NORAD) Komutanı Orgeneral Glen VanHerck, Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nde (Center for Strategic & International Studies) video konferans yoluyla yaptığı açıklamada, “Rusya, anavatanımız için 1 no’lu askeri tehdit. Onlar, 20 yıl önce var olmayan silahları yaratıyor ve geliştiriyorlar” ifadesini kullandı.ABD müttefiklerinin istihbaratlarının, Rusya’nın elinde 'çok küçük radar kesitli seyir füzeleri' ile 'Amerikan muadillerinden geri kalmayan denizaltıların' olduğunu söyleyen VanHerck, Rusya’nın siber ve uzay potansiyeline yaptığı yatırımların bu tehdidi güçlendirdiğini kaydetti. Komutanın görüşüne göre Rusya’nın amacı, ABD’yi durdurmak ve 'iradesini ezmek'.ABD’li general daha önce de Rus silahlar hakkında değerlendirmede bulunmuştu. VahHerck, geçen yılın ekim ayında, Rusya dahil rakip ülkelerin elindeki hipersonik silahın, ABD’nin erken uyarı sistemleri için sorun oluşturduğunu dile getirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210819/patrusev-abd-nufuz-ajanlarini-rusya-hukumetine-sokmaya-calisiyor-1048156902.html

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abd, rusya, ordu, asker, tehdit, politika, general, açıklama