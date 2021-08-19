Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20210819/afrikadan-8-yasindaki-kizi-kole-olarak-satin-alan-adama-18-yil-hapis-1048155649.html
Afrika’dan 8 yaşındaki kızı köle olarak satın alan adama 18 yıl hapis
Afrika’dan 8 yaşındaki kızı köle olarak satın alan adama 18 yıl hapis
Afrika’dan 8 yaşındaki kızı köle olarak satın alıp istismar eden Kanadalı 18 yıl hapse mahkum edildi. 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T12:28+0300
2021-08-19T12:28+0300
afrika
kanada
cinsel istismar
çocuk
sylvain villemaire
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048155597_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_644c22aa8ce8a7423a79516d526700fd.jpg
Kanada’nın Montreal kentinde yaşayan bir kişi, 8 yaşındaki bir kızı Afrika’daki ailesinden satın almak ve cinsel olarak istismar etmekten 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.CTV’deki habere göre, Montreal polisi, çocuk istismarı görüntüleriyle ilgili açtığı soruşturma kapsamında, 60 yaşındaki Kana'yi gözaltına aldı.Tesadüfen bulunduZanlının evinde tesadüfen bulunan 11 yaşındaki ismi açıklanmayan Afrikalı kızın, 8 yaşındayken Afrika’dan geldiğini öğrenen polis, soruşturmayı derinleştirdiğinde küçük kızın 3 yıldır cinsel istismara maruz kaldığını belirledi.Montreal’de dün hakim karşısına çıkarılan Villemaire, Yargıç Pierre Labelle tarafından "reşit olmayanların cinsel istismarı, insan ticareti ve çocuk istismarı görüntüleri bulundurmak ve dağıtmak" suçlarından toplam 18 yıl hapis cezasına mahkum edildi.Yargıç Labelle, Villemaire’nin internet ve sosyal medya kullanmasını 25 yıl boyunca ve oyun alanları ile yüzme havuzları gibi 16 yaşından küçük çocukların sıkça ziyaret ettiği halka açık yerlere girişini de süresiz olarak yasakladı.Evinde 8 bin çocuk istismarı görüntüsü bulunduHaberdeki bilgilere göre, risk altındaki gençlere yardım etme konusunda psikoeğitim alanında uzmanlaşmış Villemaire, 2015'te Afrika'ya gitti. Burada kızın annesiyle barınma ve içme suyu için para ödemesi karşılığında kızını onunla Kanada'ya göndermesi konusunda anlaştı. Kıza da ona daha iyi bir hayat vereceğini ve bakacağını söyledi.Polis, Villemaire'nin evinde 8 bin çocuk istismarı görüntüsü de buldu.
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048155597_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_ac0ed9ffb8f2490d4eba8f37bd1f2a7e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afrika, kanada, cinsel istismar, çocuk, sylvain villemaire

Afrika’dan 8 yaşındaki kızı köle olarak satın alan adama 18 yıl hapis

12:28 19.08.2021
© AAKanada, mahkeme
Kanada, mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
© AA
Abone ol
Afrika’dan 8 yaşındaki kızı köle olarak satın alıp istismar eden Kanadalı 18 yıl hapse mahkum edildi.
Kanada’nın Montreal kentinde yaşayan bir kişi, 8 yaşındaki bir kızı Afrika’daki ailesinden satın almak ve cinsel olarak istismar etmekten 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
CTV’deki habere göre, Montreal polisi, çocuk istismarı görüntüleriyle ilgili açtığı soruşturma kapsamında, 60 yaşındaki Kana'yi gözaltına aldı.

Tesadüfen bulundu

Zanlının evinde tesadüfen bulunan 11 yaşındaki ismi açıklanmayan Afrikalı kızın, 8 yaşındayken Afrika’dan geldiğini öğrenen polis, soruşturmayı derinleştirdiğinde küçük kızın 3 yıldır cinsel istismara maruz kaldığını belirledi.
Montreal’de dün hakim karşısına çıkarılan Villemaire, Yargıç Pierre Labelle tarafından "reşit olmayanların cinsel istismarı, insan ticareti ve çocuk istismarı görüntüleri bulundurmak ve dağıtmak" suçlarından toplam 18 yıl hapis cezasına mahkum edildi.
Yargıç Labelle, Villemaire’nin internet ve sosyal medya kullanmasını 25 yıl boyunca ve oyun alanları ile yüzme havuzları gibi 16 yaşından küçük çocukların sıkça ziyaret ettiği halka açık yerlere girişini de süresiz olarak yasakladı.

Evinde 8 bin çocuk istismarı görüntüsü bulundu

Haberdeki bilgilere göre, risk altındaki gençlere yardım etme konusunda psikoeğitim alanında uzmanlaşmış Villemaire, 2015'te Afrika'ya gitti. Burada kızın annesiyle barınma ve içme suyu için para ödemesi karşılığında kızını onunla Kanada'ya göndermesi konusunda anlaştı. Kıza da ona daha iyi bir hayat vereceğini ve bakacağını söyledi.
Polis, Villemaire'nin evinde 8 bin çocuk istismarı görüntüsü de buldu.
110000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:45'Kız gibi oynamayın' diyerek tartıştıkları polis memurunu vurdular
12:38Ozan Tufan resmen Watford'da
12:36Bağcılar'da kuruması için asılan kadın iç çamaşırları çalındı
12:28Afrika’dan 8 yaşındaki kızı köle olarak satın alan adama 18 yıl hapis
12:28Kendini mehdi ilan etti, şeytan olarak gördüğü tarikat üyesini öldürdü
12:21Bakanlık: Batı Karadeniz'de selden etkilenen bütün şehir, ilçe ve köylere elektrik arzı sağlandı
12:20Rusofobik kişilerin Rusya’ya girişinin yasaklanmasına yönelik yasa tasarısı geliştirildi
12:10Miranda Kerr: Orlando Bloom artık benim ağabeyim gibi
12:09Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı
12:04Altındağ'daki olaylarla ilgili 61 kişi hakkında adli işlem uygulandı
12:02Prof. Dr. Parlakay: Çocuklar için Kovid-19 aşısının riski yok denebilecek kadar az
11:57Gece çalışmak kalp ritim bozukluğuna yakalanma riskini artırıyor
11:47Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldüren Beate Zschaepe'nin temyiz başvurusu reddedildi
11:33Selden etkilenen Rize'nin Çayeli ilçesi için acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de
11:23Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
11:22Ressam Bob Ross'u konu alan belgesel 25 Ağustos'ta gösterimde
11:19Özür dilemek isterken tek yumrukla komalık oldu
11:17Nagehan Alçı: 28 Şubat generallerinin hapse atılmasını doğru bulmuyorum
11:03Netflix kullanıcılarına uyarı: ‘Hesabınız Dark Web’de 4 TL’ye satışa çıkarılmış olabilir’
11:01Bakan Akar: Afganistan'daki havaalanının emniyetli şekilde açık kalmasına gayret gösteriyoruz