https://tr.sputniknews.com/20210819/afrikadan-8-yasindaki-kizi-kole-olarak-satin-alan-adama-18-yil-hapis-1048155649.html

Afrika’dan 8 yaşındaki kızı köle olarak satın alan adama 18 yıl hapis

Afrika’dan 8 yaşındaki kızı köle olarak satın alan adama 18 yıl hapis

Afrika’dan 8 yaşındaki kızı köle olarak satın alıp istismar eden Kanadalı 18 yıl hapse mahkum edildi. 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T12:28+0300

2021-08-19T12:28+0300

2021-08-19T12:28+0300

afrika

kanada

cinsel istismar

çocuk

sylvain villemaire

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Kanada’nın Montreal kentinde yaşayan bir kişi, 8 yaşındaki bir kızı Afrika’daki ailesinden satın almak ve cinsel olarak istismar etmekten 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.CTV’deki habere göre, Montreal polisi, çocuk istismarı görüntüleriyle ilgili açtığı soruşturma kapsamında, 60 yaşındaki Kana'yi gözaltına aldı.Tesadüfen bulunduZanlının evinde tesadüfen bulunan 11 yaşındaki ismi açıklanmayan Afrikalı kızın, 8 yaşındayken Afrika’dan geldiğini öğrenen polis, soruşturmayı derinleştirdiğinde küçük kızın 3 yıldır cinsel istismara maruz kaldığını belirledi.Montreal’de dün hakim karşısına çıkarılan Villemaire, Yargıç Pierre Labelle tarafından "reşit olmayanların cinsel istismarı, insan ticareti ve çocuk istismarı görüntüleri bulundurmak ve dağıtmak" suçlarından toplam 18 yıl hapis cezasına mahkum edildi.Yargıç Labelle, Villemaire’nin internet ve sosyal medya kullanmasını 25 yıl boyunca ve oyun alanları ile yüzme havuzları gibi 16 yaşından küçük çocukların sıkça ziyaret ettiği halka açık yerlere girişini de süresiz olarak yasakladı.Evinde 8 bin çocuk istismarı görüntüsü bulunduHaberdeki bilgilere göre, risk altındaki gençlere yardım etme konusunda psikoeğitim alanında uzmanlaşmış Villemaire, 2015'te Afrika'ya gitti. Burada kızın annesiyle barınma ve içme suyu için para ödemesi karşılığında kızını onunla Kanada'ya göndermesi konusunda anlaştı. Kıza da ona daha iyi bir hayat vereceğini ve bakacağını söyledi.Polis, Villemaire'nin evinde 8 bin çocuk istismarı görüntüsü de buldu.

kanada

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afrika, kanada, cinsel istismar, çocuk, sylvain villemaire