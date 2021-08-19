https://tr.sputniknews.com/20210819/ak-partili-turan-kilicdaroglu-sinir-namustur-sozunu-cirkin-siyasetine-alet-ediyor-1048161498.html

AK Partili Turan: Kılıçdaroğlu, 'sınır namustur' sözünü çirkin siyasetine alet ediyor

AK Partili Turan: Kılıçdaroğlu, 'sınır namustur' sözünü çirkin siyasetine alet ediyor

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun göçmenler ve sınırlarla ilgili açıklamalarına işaret ederek, "Kılıçdaroğlu, hepimiz için... 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T15:23+0300

2021-08-19T15:23+0300

2021-08-19T15:23+0300

chp

kemal kılıçdaroğlu

çanakkale

göçmen

bülent turan

sınır

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Lapseki İlçe Belediye Başkanlığı'nda düzenlediği toplantıda, ilçede yapılan yatırımları ve çalışmaları değerlendirdi.Göçmen sorununun dünyadaki adaletsiz düzenden kaynaklandığına işaret eden Turan, şöyle konuştu:'Malum kesimler, göçmenler konusunda provokasyon ve toplumsal huzursuzluk peşinde''Bugün 'sınır namustur' diyenler, dün 'sınırımızda komşumuz PYD olsun' diyorlardı'Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sınırlar ve göçmenlerle ilgili açıklamalarını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:'Tüm kurumlarımızın daha hassas olması gereken bir süreç var'Türkiye'nin tüm kurumlarının tedbirlerini aldığını belirten Turan, Düzensiz Göçle Mücadele Strateji Belgesi gibi birçok konuda adımlar atıldığının altını çizdi.Son yıllarda düzensiz göçün önüne geçildiğini aktaran Bülent Turan, "Devlet bu konuda tam anlamıyla teyakkuzda olduğunu resmi verilerle göstermiştir. Bununla birlikte tüm kurumlarımızın daha hassas olması gereken bir süreç var. Dün olduğu gibi bugün de milletimizin huzurunun bozulmasına asla izin vermemeliyiz" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210818/chp-genel-merkezine-sinir-namustur-pankarti-asildi-1048126334.html

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