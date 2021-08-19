https://tr.sputniknews.com/20210819/altindagdaki-olaylarla-ilgili-61-kisi-hakkinda-adli-islem-uygulandi-1048154477.html

Altındağ'daki olaylarla ilgili 61 kişi hakkında adli işlem uygulandı

Altındağ'daki olaylarla ilgili 61 kişi hakkında adli işlem uygulandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Altındağ'da 11 Ağustos'ta bir kişinin öldürülmesinin ardından yaşananlarla ilgili sosyal medyada provokatif paylaşımlarda... 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T12:04+0300

2021-08-19T12:04+0300

2021-08-19T12:04+0300

türkiye

afganistan

türkiye

göçmen

altındağ

ankara cumhuriyet başsavcılığı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 11 Ağustos'ta Altındağ ilçesinde yaşanan olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.Bölgedeki kamera kayıtlarının incelemesi sonucunda mala zarar verme olaylarına karıştıkları tespit edilen 35, sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yaptıkları tespit edilen 26 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın genişletileceği öğrenildi.Ne olmuştu?Ankara'nın Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde bulunan bir parkta iki grup arasında çıkan kavgada Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler bıçakla yaralanmış, hastaneye kaldırılan Yalçın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.Kavgaya ilişkin gözaltına alınan yabancı uyruklu Y.A. ile A.M.A, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

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afganistan

altındağ

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afganistan, türkiye, göçmen, altındağ, ankara cumhuriyet başsavcılığı