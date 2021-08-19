https://tr.sputniknews.com/20210819/ankara-buyuksehirden-sosyal-yardim-alan-ogrencilere-egitim-ve-kirtasiye-destegi-1048174864.html

Ankara Büyükşehir’den Sosyal Yardım alan öğrencilere eğitim ve kırtasiye desteği

Ankara Büyükşehir’den Sosyal Yardım alan öğrencilere eğitim ve kırtasiye desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi 6 Eylül’de açılacak okullar öncesi sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına eğitim desteğinde bulunacak. 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T23:55+0300

2021-08-19T23:55+0300

2021-08-19T23:55+0300

türkiye

ankara büyükşehir belediyesi

mansur yavaş

öğrenci

sosyal yardım

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, “öğrenci dostu” uygulamalarından bir yenisini daha hayata geçirdi. Okulların 6 Eylül 2021 tarihinde açılma kararının ardından harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan ailelerin çocukları için eğitim desteği sağlayacak.Büyükşehir Belediyesinden sosyal yardım alan ve okula başlayacak çocuğu olan ailelerin Başkent Kartı’na 20 Ağustos 2021 tarihinden itibaren yükleme yapılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına eğitim ve kırtasiye desteği sağlayacaklarını sosyal medya hesapları üzerinden şu sözlerle duyurdu:'Okumayan çocuk kalmasın geleceğimiz aydınlansın'Eğitimde fırsat eşitliği için 918 mahallede ücretsiz internet erişiminden sınav ücretlerinin karşılanmasına kadar Başkentli öğrencilere birçok destekte bulunan Yavaş, sosyal yardım alan ailelere gönderdiği yazılı mesajda da kimseyi ayırt etmeden imkanlar ölçüsünde destek olmayı sürdüreceklerini söyledi. Yavaş, yeni eğitim ve öğretim yılı nedeniyle tüm öğrencilere başarı dileklerini de iletti.

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ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, öğrenci, sosyal yardım