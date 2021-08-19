Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210819/ankara-buyuksehirden-sosyal-yardim-alan-ogrencilere-egitim-ve-kirtasiye-destegi-1048174864.html
Ankara Büyükşehir’den Sosyal Yardım alan öğrencilere eğitim ve kırtasiye desteği
Ankara Büyükşehir’den Sosyal Yardım alan öğrencilere eğitim ve kırtasiye desteği
Ankara Büyükşehir Belediyesi 6 Eylül’de açılacak okullar öncesi sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına eğitim desteğinde bulunacak. 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T23:55+0300
2021-08-19T23:55+0300
türkiye
ankara büyükşehir belediyesi
mansur yavaş
öğrenci
sosyal yardım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/06/1043743092_89:0:1511:800_1920x0_80_0_0_ddf2d0667c4e8795a1aecaf468169621.jpg
Ankara Büyükşehir Belediyesi, “öğrenci dostu” uygulamalarından bir yenisini daha hayata geçirdi. Okulların 6 Eylül 2021 tarihinde açılma kararının ardından harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan ailelerin çocukları için eğitim desteği sağlayacak.Büyükşehir Belediyesinden sosyal yardım alan ve okula başlayacak çocuğu olan ailelerin Başkent Kartı’na 20 Ağustos 2021 tarihinden itibaren yükleme yapılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına eğitim ve kırtasiye desteği sağlayacaklarını sosyal medya hesapları üzerinden şu sözlerle duyurdu:'Okumayan çocuk kalmasın geleceğimiz aydınlansın'Eğitimde fırsat eşitliği için 918 mahallede ücretsiz internet erişiminden sınav ücretlerinin karşılanmasına kadar Başkentli öğrencilere birçok destekte bulunan Yavaş, sosyal yardım alan ailelere gönderdiği yazılı mesajda da kimseyi ayırt etmeden imkanlar ölçüsünde destek olmayı sürdüreceklerini söyledi. Yavaş, yeni eğitim ve öğretim yılı nedeniyle tüm öğrencilere başarı dileklerini de iletti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/06/1043743092_266:0:1333:800_1920x0_80_0_0_5f6c946aec20fc60998d898c089dfeb8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, öğrenci, sosyal yardım

Ankara Büyükşehir’den Sosyal Yardım alan öğrencilere eğitim ve kırtasiye desteği

23:55 19.08.2021
© AAAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
© AA
Abone ol
Ankara Büyükşehir Belediyesi 6 Eylül’de açılacak okullar öncesi sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına eğitim desteğinde bulunacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, “öğrenci dostu” uygulamalarından bir yenisini daha hayata geçirdi. Okulların 6 Eylül 2021 tarihinde açılma kararının ardından harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan ailelerin çocukları için eğitim desteği sağlayacak.
Büyükşehir Belediyesinden sosyal yardım alan ve okula başlayacak çocuğu olan ailelerin Başkent Kartı’na 20 Ağustos 2021 tarihinden itibaren yükleme yapılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına eğitim ve kırtasiye desteği sağlayacaklarını sosyal medya hesapları üzerinden şu sözlerle duyurdu:
“Sosyal yardım alan 99 bin 282 ailemizin Başkent Kartı’na 163 bin 459 evladının eğitim masrafı için kişi başı 150’şer liradan toplam 24 milyon 518 bin 850 TL yükleme yapıyoruz. Evlatlarımız yeter ki okusun, gelecek hayallerinden hiç vazgeçmesin. Ömrüm yettiğince her çocuğumun destekçisiyim.”

'Okumayan çocuk kalmasın geleceğimiz aydınlansın'

Eğitimde fırsat eşitliği için 918 mahallede ücretsiz internet erişiminden sınav ücretlerinin karşılanmasına kadar Başkentli öğrencilere birçok destekte bulunan Yavaş, sosyal yardım alan ailelere gönderdiği yazılı mesajda da kimseyi ayırt etmeden imkanlar ölçüsünde destek olmayı sürdüreceklerini söyledi. Yavaş, yeni eğitim ve öğretim yılı nedeniyle tüm öğrencilere başarı dileklerini de iletti.
340000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:43Kılıçdaroğlu 'Yalancı Kemal' etiketiyle paylaştı: Yardımcı olayım da sıralamada yukarı çıksınlar
00:36Tunus Cumhurbaşkanı Said: Yeni kabine önümüzdeki günlerde duyurulacak
00:30İspanya, Rus savaş gemilerinin Septe limanına girmesine izin vermedi
00:23Afganistan'da uçaktan düşen insanların silüetlerinin resmedildiği tişört, ABD'de satışa sunuldu
00:22Kastamonu’da sağanak etkili oldu, cami ve iş yerlerini su bastı
00:15Rusya: NATO’nun doğu sınırlarındaki tatbikatları basiretsizlik
00:09Sinop için kuvvetli sağanak uyarısı
00:03Amazon, büyük perakende mağazaları açmayı planlıyor
DünABD’nin milyarlarca dolar değerindeki askeri teçhizatının Taliban’ın eline geçtiği değerlendiriliyor
DünLibya'nın petrol gelirleri temmuz ayında da 2 milyar doları aştı
DünAnkara Büyükşehir’den Sosyal Yardım alan öğrencilere eğitim ve kırtasiye desteği
DünFenerbahçe tur kapısını araladı
DünPersonel için iş duyurusu yapan Karabük Belediye'sinin önünde metrelerce kuyruk oluştu
DünCezayir’i kum fırtınası vurdu
DünFatih Terim: Gedson'un Galatasaray'ı tercih edeceğinden şüphem yok
DünSuriye devlet televizyonu: Hava savunma sistemleri, Şam'da İsrail saldırılarına karşılık verdi
DünJose Mourinho'dan Trabzonspor taraftarına övgü
DünGalatasaray-Randers maçında taraftarlar birbirine girdi
DünABD'den 'Lübnan'a elektrik getirilmesi' planı
DünKuzey Afrika'dan İspanya'ya gitmeye çalışan sığınmacıların bulunduğu bot battı: 39 ölü