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Ankara'da IŞİD operasyonu: 11 gözaltı
Ankara'da IŞİD operasyonu: 11 gözaltı
Ankara'da IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda, çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 11 yabancı uyruklu gözaltına alındı. 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T10:11+0300
2021-08-19T10:11+0300
2021-08-19T10:17+0300
türkiye
ankara
işid
operasyon
gözaltı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çatışma bölgelerinde bulunan IŞİD mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen 15 yabancı uyrukluya yönelik operasyon düzenledi.Şafak vakti eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 11 kişi yakalandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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ankara, işid, operasyon, gözaltı
Ankara'da IŞİD operasyonu: 11 gözaltı 10:11 19.08.2021 (güncellendi: 10:17 19.08.2021)
Ankara'da IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda, çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 11 yabancı uyruklu gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, çatışma bölgelerinde bulunan IŞİD mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen 15 yabancı
uyrukluya
yönelik operasyon düzenledi.
Şafak vakti eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 11 kişi yakalandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.