https://tr.sputniknews.com/20210819/ankarada-isid-operasyonu-11-gozalti-1048151015.html

Ankara'da IŞİD operasyonu: 11 gözaltı

Ankara'da IŞİD operasyonu: 11 gözaltı

Ankara'da IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda, çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 11 yabancı uyruklu gözaltına alındı. 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T10:11+0300

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türkiye

ankara

işid

operasyon

gözaltı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çatışma bölgelerinde bulunan IŞİD mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen 15 yabancı uyrukluya yönelik operasyon düzenledi.Şafak vakti eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 11 kişi yakalandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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ankara, işid, operasyon, gözaltı