https://tr.sputniknews.com/20210819/aselsandan-403-milyon-euroluk-sozlesme-1048167312.html

ASELSAN'dan 40.3 milyon euroluk sözleşme

ASELSAN'dan 40.3 milyon euroluk sözleşme

ASELSAN ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) arasında, Açık Deniz Karakol Gemisi (Savaş Sistemleri) ile ilgili 40.3 milyon euro'luk sözleşme... 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T18:29+0300

2021-08-19T18:29+0300

2021-08-19T18:32+0300

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ASELSAN ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) arasında, Açık Deniz Karakol Gemisi (Savaş Sistemleri) ile ilgili 40,3 milyon avroluk sözleşme imzalandı.ASELSAN'ın yeni iş sözleşmesine ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.Açıklamada, "SELSAN ile ASFAT arasında, Savaş Sistemleri ile ilgili toplam bedeli 40,3 milyon avro olan bir sözleşme imzalanmıştır. İşbu sözleşme kapsamında ASELSAN, Seyir Sistemleri, Muhabere Sistemleri, Radar Sistemleri ve Silah Sistemlerinin tedariki ve entegrasyonundan sorumludur." ifadelerine yer verildi.Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2023-2024 yıllarında gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, 'Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.' değerlendirmesi yapıldı.

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aselsan, anlaşma, savunma sanayii başkanlığı