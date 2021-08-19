https://tr.sputniknews.com/20210819/avustralyada-tum-zamanlarin-vaka-rekoru-1048149514.html

Avustralya’da tüm zamanların vaka rekoru

Avustralya’da tüm zamanların vaka rekoru

Avustralya’da son 24 saatte yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 754 ile en yüksek seviyeye çıktı. 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T09:20+0300

2021-08-19T09:20+0300

2021-08-19T09:20+0300

koronavirüs

avustralya

sydney

yeni güney galler

koronavirüs

kovid-19

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Avustralya’da salgının başından bu yana en yüksek günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası kaydedildi.Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 681 Kovid-19 vakası ile Yeni Güney Galler (NSW) eyaleti ilk sırada yer aldı.Son aylarda can kaybı yaşanmayan Victoria eyaletinde 57, Avustralya Başkent Bölgesi’nde 16 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi.Böylece salgının başından bu yana son 24 saatte 754 ile en yüksek vaka kaydedildi. En yüksek vaka sayısı 5 Ağustos 2020'de 698 olmuştu.Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 971’e çıktıTam kapanmaya rağmen vaka sayılarındaki hızlı artışın devam ettiği Sydney’de, son 24 saatte 80’li yaşlarda olduğu açıklanan bir kişi daha hayatını kaybetti.Delta varyantının etkili olmaya başladığı haziran ayından bu yana ülke genelindeki can kaybı 971’e çıktı.Kovid-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana 41 bin 501 kişi virüse yakalandı.Ülkedeki 9 bin 169 aktif vakadan 85'i yoğun bakımda olmak üzere 517 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20210810/avustralyada-delta-mutasyonundaki-artis-nedeniyle-sorusturma-baslatildi-1047337943.html

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