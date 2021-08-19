https://tr.sputniknews.com/20210819/bae-baskan-danismani-gargas-bin-zayed-cumhurbaskani-erdoganla-tarihi-ve-olumlu-bir-toplanti-yapti-1048144099.html

BAE Başkan Danışmanı Gargaş: Bin Zayed Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tarihi ve olumlu bir toplantı yaptı

BAE Başkan Danışmanı Gargaş: Bin Zayed Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tarihi ve olumlu bir toplantı yaptı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh... 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T00:11+0300

2021-08-19T00:11+0300

2021-08-19T00:11+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

görüşme

birleşik arap emirlikleri (bae)

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Gargaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bin Zayed'in Türkiye ziyaretine dikkati çekerek BAE'nin ilişkilerini güçlendirmeye devam ettiğini ifade etti.BAE'de daha önce Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini de yürüten Gargaş, şunları kaydetti:"Şeyh Bin Zayed, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile tarihi ve olumlu bir toplantı yaptı. Toplantının ana odak noktalarını da iş birliği ve ekonomik ortaklıklar oluşturdu. BAE köprüler kurma ve ilişkilerini güçlendirmeye devam ediyor. Refah ve kalkınma içerideki içgüdümüz olduğu gibi dış politikamızın da lokomotifidir."Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bin Zayed Al Nahyan'ı kabul ettiğini açıklamıştı. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular görüşülmüştü.

türkiye

birleşik arap emirlikleri (bae)

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recep tayyip erdoğan, görüşme, birleşik arap emirlikleri (bae)