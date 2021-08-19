https://tr.sputniknews.com/20210819/bagcilarda-kurumasi-icin-asilan-kadin-ic-camasirlari-calindi-1048155983.html

Bağcılar'da kuruması için asılan kadın iç çamaşırları çalındı

Bağcılar'da kuruması için asılan kadın iç çamaşırları çalındı

Bağcılar'da bir kişi sokakta kuruması için asılmış olan çamaşırların arasından kadın iç çamaşırlarını seçerek çaldı. 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T12:36+0300

2021-08-19T12:36+0300

2021-08-19T12:36+0300

türkiye

istanbul

hırsız

iç çamaşırı

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İstanbul Bağcılar'da, Kirazlı Mahallesi'nde sokakta kaldırımda sağa sola bakarak yürüyen bir kişi, yıkandıktan sonra kuruması için evin önüne asılmış olan çamaşırların yanına gitti. Çamaşırları bir süre inceleyen kişi, kadın iç çamaşırlarından bazılarını alıp cebine soktu. Bu kişi daha sonra geldiği yöne doğru gitti. O sırada sokak sakinlerinden biri adamın garip davranışlarından şüphelendiği için güvenlik kamerası kayıtlarını kontrol edince sıra dışı hırsızlık ortaya çıktı.

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istanbul, hırsız, iç çamaşırı