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Bağcılar'da kuruması için asılan kadın iç çamaşırları çalındı
Bağcılar'da kuruması için asılan kadın iç çamaşırları çalındı
Bağcılar'da bir kişi sokakta kuruması için asılmış olan çamaşırların arasından kadın iç çamaşırlarını seçerek çaldı. 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T12:36+0300
2021-08-19T12:36+0300
2021-08-19T12:36+0300
türkiye
istanbul
hırsız
iç çamaşırı
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İstanbul Bağcılar'da, Kirazlı Mahallesi'nde sokakta kaldırımda sağa sola bakarak yürüyen bir kişi, yıkandıktan sonra kuruması için evin önüne asılmış olan çamaşırların yanına gitti. Çamaşırları bir süre inceleyen kişi, kadın iç çamaşırlarından bazılarını alıp cebine soktu. Bu kişi daha sonra geldiği yöne doğru gitti. O sırada sokak sakinlerinden biri adamın garip davranışlarından şüphelendiği için güvenlik kamerası kayıtlarını kontrol edince sıra dışı hırsızlık ortaya çıktı.
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istanbul, hırsız, iç çamaşırı
Bağcılar'da kuruması için asılan kadın iç çamaşırları çalındı
Bağcılar'da bir kişi sokakta kuruması için asılmış olan çamaşırların arasından kadın iç çamaşırlarını seçerek çaldı.
İstanbul Bağcılar'da, Kirazlı Mahallesi'nde sokakta kaldırımda sağa sola bakarak yürüyen bir kişi, yıkandıktan sonra kuruması için evin önüne asılmış olan
çamaşırların yanına gitti. Çamaşırları bir süre inceleyen kişi, kadın iç çamaşırlarından bazılarını alıp
cebine soktu. Bu kişi daha sonra geldiği yöne doğru gitti.
O sırada sokak sakinlerinden biri adamın garip davranışlarından şüphelendiği için güvenlik kamerası kayıtlarını kontrol edince sıra dışı
hırsızlık ortaya çıktı.