Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20210819/bakanlik-bati-karadenizde-selden-etkilenen-butun-sehir-ilce-ve-koylere-elektrik-arzi-saglandi-1048155322.html
Bakanlık: Batı Karadeniz'de selden etkilenen bütün şehir, ilçe ve köylere elektrik arzı sağlandı
Bakanlık: Batı Karadeniz'de selden etkilenen bütün şehir, ilçe ve köylere elektrik arzı sağlandı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Batı Karadeniz'de selden etkilenen bütün şehir, ilçe ve köylere 18 Ağustos saat 19.00 itibarıyla elektrik arzının... 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T12:21+0300
2021-08-19T12:31+0300
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
elektrik
kastamonu
sinop
sel
bartın
fatura
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/1048059339_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_86663ad91e761bbe5c49f7d971bb2b8f.jpg
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta, 11 Ağustos'ta başlayan ve sel felaketine neden olan aşırı yağışlar nedeniyle elektrik dağıtım hatlarının hasar gördüğü ifade edilerek, "Yapılan ilk hasar tespit çalışmasında 1221 trafonun selden olumsuz etkilendiği tespit edildi. 4 ilçeye ve 395 köye güvenlik kaynaklı ya da enerji altyapısının hasar görmesi nedeniyle elektrik verilemedi. Kesintilerden ilk etapta 38 bin 326 abone etkilendi" denildi.Bunun üzerine Bartın ve Kastamonu'ya elektrik dağıtımı yapan Başkent EDAŞ, Sinop'a elektrik dağıtımı yapan Yeşilırmak EDAŞ, bakanlık ve TEDAŞ ekiplerinin hızla bölgeye intikal ederek hasar gören enerji altyapısının onarımı için çalışma başlattığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:"Kastamonu ve Sinop'ta yoğunlaşan çalışmalarda dağıtım şirketleri toplam 887 personel, 321 jeneratör, 281 araç, 6 mobil trafo ve 6 drone ile çalışmalarını sürdürdü. Bölgede yoğun bir şekilde devam eden çalışmalar sonucu elektrik verilemeyen köy sayısı 16 Ağustos Pazartesi itibariyle 41'e düşmüştü. Selden etkilenen trafo sayısı 135'e, kesintilerden etkilenen abone sayısı ise 4 bin 147'ye gerilemişti. Ekipler 'önce vatandaşlarımızın can güvenliği' kuralıyla güvenli ve kademeli bir şekilde enerji arzı sağladı. Afetin ardından ilk gün içerisinde tüm ilçe merkezleri enerjilendirildi. İlk gün sonunda köy, trafo ve abonelerin yüzde 50'si, üçüncü gün sonunda yüzde 77'si enerjilendirildi. Her geçen gün enerjilendirilen köy, trafo ve abone sayısı kademeli olarak artırıldı. 18 Ağustos saat 19.00 itibariyle selden etkilenen bütün şehir, ilçe ve köylere elektrik arzı sağlandı."'Fatura ödemeleri 3 ay ertelenecek'Sel nedeniyle özellikle ulaşım imkanı kısıtlanan kırsal bölgelere elektrik vermek için Türkiye'de ilk defa helikopterle bölgeye mobil jeneratörler ve elektrik direklerinin nakledildiği vurgulanarak, şöyle denildi:"Hızlı bir şekilde sisteme entegre edilebilen mobil jeneratörler sayesinde bir taraftan bakım onarım çalışmaları sürerken vatandaşların elektriksiz kalmalarının da önüne geçildi. Selin etkilerini en aza indirmek amacıyla afetten etkilenen vatandaşlarımızın elektrik faturası ödemeleri 3 ay süreyle ertelenecek. Erteleme için ilk etapta abonelerin beyanı esas kabul edilecek. Bu süreçte gece gündüz demeden yoğun bir çaba harcayan bütün enerji çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Selden dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."
kastamonu
sinop
bartın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/1048059339_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_f3e7ea0f098bd3703a9e12a8040c7adc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, elektrik, kastamonu, sinop, sel, bartın, fatura

Bakanlık: Batı Karadeniz'de selden etkilenen bütün şehir, ilçe ve köylere elektrik arzı sağlandı

12:21 19.08.2021 (güncellendi: 12:31 19.08.2021)
© İHAKastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin 6. gününde de ekipler sabahın erken saatlerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin 6. gününde de ekipler sabahın erken saatlerinde çalışmalarını sürdürüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
© İHA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Batı Karadeniz'de selden etkilenen bütün şehir, ilçe ve köylere 18 Ağustos saat 19.00 itibarıyla elektrik arzının sağlandığını duyurdu. Açıklamada ayrıca, "Selin etkilerini en aza indirmek amacıyla afetten etkilenen vatandaşlarımızın elektrik faturası ödemeleri 3 ay süreyle ertelenecek" dendi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta, 11 Ağustos'ta başlayan ve sel felaketine neden olan aşırı yağışlar nedeniyle elektrik dağıtım hatlarının hasar gördüğü ifade edilerek, "Yapılan ilk hasar tespit çalışmasında 1221 trafonun selden olumsuz etkilendiği tespit edildi. 4 ilçeye ve 395 köye güvenlik kaynaklı ya da enerji altyapısının hasar görmesi nedeniyle elektrik verilemedi. Kesintilerden ilk etapta 38 bin 326 abone etkilendi" denildi.
Bunun üzerine Bartın ve Kastamonu'ya elektrik dağıtımı yapan Başkent EDAŞ, Sinop'a elektrik dağıtımı yapan Yeşilırmak EDAŞ, bakanlık ve TEDAŞ ekiplerinin hızla bölgeye intikal ederek hasar gören enerji altyapısının onarımı için çalışma başlattığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Kastamonu ve Sinop'ta yoğunlaşan çalışmalarda dağıtım şirketleri toplam 887 personel, 321 jeneratör, 281 araç, 6 mobil trafo ve 6 drone ile çalışmalarını sürdürdü. Bölgede yoğun bir şekilde devam eden çalışmalar sonucu elektrik verilemeyen köy sayısı 16 Ağustos Pazartesi itibariyle 41'e düşmüştü. Selden etkilenen trafo sayısı 135'e, kesintilerden etkilenen abone sayısı ise 4 bin 147'ye gerilemişti.
Ekipler 'önce vatandaşlarımızın can güvenliği' kuralıyla güvenli ve kademeli bir şekilde enerji arzı sağladı. Afetin ardından ilk gün içerisinde tüm ilçe merkezleri enerjilendirildi. İlk gün sonunda köy, trafo ve abonelerin yüzde 50'si, üçüncü gün sonunda yüzde 77'si enerjilendirildi. Her geçen gün enerjilendirilen köy, trafo ve abone sayısı kademeli olarak artırıldı. 18 Ağustos saat 19.00 itibariyle selden etkilenen bütün şehir, ilçe ve köylere elektrik arzı sağlandı."

'Fatura ödemeleri 3 ay ertelenecek'

Sel nedeniyle özellikle ulaşım imkanı kısıtlanan kırsal bölgelere elektrik vermek için Türkiye'de ilk defa helikopterle bölgeye mobil jeneratörler ve elektrik direklerinin nakledildiği vurgulanarak, şöyle denildi:
"Hızlı bir şekilde sisteme entegre edilebilen mobil jeneratörler sayesinde bir taraftan bakım onarım çalışmaları sürerken vatandaşların elektriksiz kalmalarının da önüne geçildi. Selin etkilerini en aza indirmek amacıyla afetten etkilenen vatandaşlarımızın elektrik faturası ödemeleri 3 ay süreyle ertelenecek. Erteleme için ilk etapta abonelerin beyanı esas kabul edilecek. Bu süreçte gece gündüz demeden yoğun bir çaba harcayan bütün enerji çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Selden dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."
400000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:45'Kız gibi oynamayın' diyerek tartıştıkları polis memurunu vurdular
12:38Ozan Tufan resmen Watford'da
12:36Bağcılar'da kuruması için asılan kadın iç çamaşırları çalındı
12:28Afrika’dan 8 yaşındaki kızı köle olarak satın alan adama 18 yıl hapis
12:28Kendini mehdi ilan etti, şeytan olarak gördüğü tarikat üyesini öldürdü
12:21Bakanlık: Batı Karadeniz'de selden etkilenen bütün şehir, ilçe ve köylere elektrik arzı sağlandı
12:20Rusofobik kişilerin Rusya’ya girişinin yasaklanmasına yönelik yasa tasarısı geliştirildi
12:10Miranda Kerr: Orlando Bloom artık benim ağabeyim gibi
12:09Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı
12:04Altındağ'daki olaylarla ilgili 61 kişi hakkında adli işlem uygulandı
12:02Prof. Dr. Parlakay: Çocuklar için Kovid-19 aşısının riski yok denebilecek kadar az
11:57Gece çalışmak kalp ritim bozukluğuna yakalanma riskini artırıyor
11:47Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldüren Beate Zschaepe'nin temyiz başvurusu reddedildi
11:33Selden etkilenen Rize'nin Çayeli ilçesi için acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de
11:23Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
11:22Ressam Bob Ross'u konu alan belgesel 25 Ağustos'ta gösterimde
11:19Özür dilemek isterken tek yumrukla komalık oldu
11:17Nagehan Alçı: 28 Şubat generallerinin hapse atılmasını doğru bulmuyorum
11:03Netflix kullanıcılarına uyarı: ‘Hesabınız Dark Web’de 4 TL’ye satışa çıkarılmış olabilir’
11:01Bakan Akar: Afganistan'daki havaalanının emniyetli şekilde açık kalmasına gayret gösteriyoruz