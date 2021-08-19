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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210819/biden-afganistandan-kaos-olmadan-cikamazdik-1048148384.html
Biden: 'Afganistan'dan kaos olmadan çıkamazdık'
Biden: 'Afganistan'dan kaos olmadan çıkamazdık'
ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararına yönelik açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan 'kaos olmadan çekilmenin bir yolu olmadığını'... 19.08.2021, Sputnik Türkiye
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Afganistan'da Taliban dönemi | Örgütün basın sorumlusu: Yönetim boşluğunun doldurulacağını umuyorum - Sputnik Türkiye

Biden: 'Afganistan'dan kaos olmadan çıkamazdık'

06:53 19.08.2021
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ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararına yönelik açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan 'kaos olmadan çekilmenin bir yolu olmadığını' söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, ABC News'e verdiği özel bir röportajda, birliklerini Afganistan'dan çekerken kaosu nasıl önleyebileceğini bilmediğini, bunun bir yolunun olmadığını söyledi.
Biden, "Taliban'ın muazzam bir güce sahip olacağını biliyorduk. Ama bilmediğimiz şeylerden biri, Taliban'ın insanları ülkeden çıkmaktan alıkoymaya çalışırken ne yapacağıydı" dedi. Biden, Taliban'ın şu anda ABD vatandaşlarının tahliyesi için işbirliği yaptığını, vatandaşların ve personellerin çıkışına izin verildiğini söylerken, ancak ABD için çalışan Afgan personelin çıkışında zorluklar yaşandığını belirtti.
ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararından sonra Kabil havaalanındaki uçakları ve pistleri dolduran sivillerin kaos görüntüleri üzerine Biden, "Görüntülerden sonra düşündüğüm ilk şey, bunun kontrolünü ele almanız gerektiğiydi. Bu konuda daha hızlı harekete geçmemiz ve havaalanının kontrolünü ele almamız gerekiyordu. Ve bunu başardık" dedi.
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ABD hükümeti Salı günü ABD Büyükelçiliği personeli de dahil olmak üzere Afganistan'dan 3 bin 200 kişiyi başarıyla tahliye ettiğini söyledi. Yetkililer, her gün 9 bin kişiyi tahliye edebilecek seviyeye gelmeyi umduklarını aktardı.
Biden, Afganistan'dan çekilmeye ilişkin kararının arkasında olduğunu vurgulayarak, "Afganistan hükümetinin ve askeri birliklerinin çöküşünü gördükten sonra seçeneklerimiz, ya daha fazla ABD askeri yerleştirmekti ya da 11 Eylül'e kadar bekleyip çekilmekti. Basit bir seçimdi. Kalacağız dersem, çok daha fazla asker göndermeye hazır olmamız gerekecekti" dedi.
Biden, ABC News'e verdiği röportajda ayrıca, Trump yönetiminin Taliban liderleriyle ABD'nin geri çekilmesine dayanan bir anlaşma yapması üzerine, Afganistan'daki şiddetli saldırıların son aylarda durakladığını ifade etti.
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