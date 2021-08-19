https://tr.sputniknews.com/20210819/birol-yildirimin-esenyurt-polis-merkezindeki-gozalti-esnasinda-olumune-iliskin-1-polis-tutuklandi-1048173141.html

Birol Yıldırım'ın Esenyurt Polis Merkezi'nde gözaltı esnasında ölümüne ilişkin 1 polis tutuklandı

Birol Yıldırım'ın Esenyurt Polis Merkezi'nde gözaltı esnasında ölümüne ilişkin 1 polis tutuklandı

Esenyurt Polis Merkezi'nde fenalaşarak vefat eden Özel Güvenlik Amiri B.Y. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerden komiser yardımcısı I.A... 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T22:59+0300

2021-08-19T22:59+0300

2021-08-19T23:00+0300

türkiye

polis

esenyurt

tutuklama

birol yıldırım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101725/39/1017253964_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_88d3e46069f64e4cb0d098a7ad908373.jpg

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Esenyurt Polis Merkezi'nde 6 Haziran'da fenalaşarak vefat eden Özel Güvenlik Amiri Birol Yıldırım'ın ölümü ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.Nöbetçi savcılık tarafından polis merkezinden sesli ve görüntülü kayıt alınarak yapılan olay yeri incelemesinin ardından güvenlik kamera kayıtları temin edilmiş, yapılan adli muayenede doğrudan ölüme sebep olacak bir bulgu tespit edilmediğinden ölen kişinin ölüm sebebi ve zamanının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti.Olayla ilgili polis merkezinde görevli tüm polisler, bekçiler ve sivil vatandaşların bilgisine başvurulurken, güvenlik kamera kayıtları savcılık ve bilirkişi tarafından incelendi.Yapılan incelemeler sonucu hazırlanan bilirkişi raporu ve toplanan tüm deliller kapsamında haklarında kuvvetli suç şüphesi bulunan komiser yardımcısı I.A. ve polis memuru M.C.K. 'taksir ile öldürme' suçundan tutuklanmaları talebi ile Büyükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.Hakimlikçe sorgusu yapılan şüphelilerden I.A. tutuklanırken, diğer şüpheli M.C.K. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

türkiye

esenyurt

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

polis, esenyurt, tutuklama, birol yıldırım