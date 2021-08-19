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Birol Yıldırım'ın Esenyurt Polis Merkezi'nde gözaltı esnasında ölümüne ilişkin 1 polis tutuklandı
Birol Yıldırım'ın Esenyurt Polis Merkezi'nde gözaltı esnasında ölümüne ilişkin 1 polis tutuklandı
Esenyurt Polis Merkezi'nde fenalaşarak vefat eden Özel Güvenlik Amiri B.Y. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerden komiser yardımcısı I.A... 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T22:59+0300
2021-08-19T23:00+0300
türkiye
polis
esenyurt
tutuklama
birol yıldırım
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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Esenyurt Polis Merkezi'nde 6 Haziran'da fenalaşarak vefat eden Özel Güvenlik Amiri Birol Yıldırım'ın ölümü ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.Nöbetçi savcılık tarafından polis merkezinden sesli ve görüntülü kayıt alınarak yapılan olay yeri incelemesinin ardından güvenlik kamera kayıtları temin edilmiş, yapılan adli muayenede doğrudan ölüme sebep olacak bir bulgu tespit edilmediğinden ölen kişinin ölüm sebebi ve zamanının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti.Olayla ilgili polis merkezinde görevli tüm polisler, bekçiler ve sivil vatandaşların bilgisine başvurulurken, güvenlik kamera kayıtları savcılık ve bilirkişi tarafından incelendi.Yapılan incelemeler sonucu hazırlanan bilirkişi raporu ve toplanan tüm deliller kapsamında haklarında kuvvetli suç şüphesi bulunan komiser yardımcısı I.A. ve polis memuru M.C.K. 'taksir ile öldürme' suçundan tutuklanmaları talebi ile Büyükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.Hakimlikçe sorgusu yapılan şüphelilerden I.A. tutuklanırken, diğer şüpheli M.C.K. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
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polis, esenyurt, tutuklama, birol yıldırım

Birol Yıldırım'ın Esenyurt Polis Merkezi'nde gözaltı esnasında ölümüne ilişkin 1 polis tutuklandı

22:59 19.08.2021 (güncellendi: 23:00 19.08.2021)
© AA / Bülent Dorukİstanbul'da polis merkezine silahlı saldırı
İstanbul'da polis merkezine silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
© AA / Bülent Doruk
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Esenyurt Polis Merkezi'nde fenalaşarak vefat eden Özel Güvenlik Amiri B.Y. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerden komiser yardımcısı I.A. tutuklandı, polis memuru M.C.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Esenyurt Polis Merkezi'nde 6 Haziran'da fenalaşarak vefat eden Özel Güvenlik Amiri Birol Yıldırım'ın ölümü ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Nöbetçi savcılık tarafından polis merkezinden sesli ve görüntülü kayıt alınarak yapılan olay yeri incelemesinin ardından güvenlik kamera kayıtları temin edilmiş, yapılan adli muayenede doğrudan ölüme sebep olacak bir bulgu tespit edilmediğinden ölen kişinin ölüm sebebi ve zamanının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti.
Olayla ilgili polis merkezinde görevli tüm polisler, bekçiler ve sivil vatandaşların bilgisine başvurulurken, güvenlik kamera kayıtları savcılık ve bilirkişi tarafından incelendi.
Yapılan incelemeler sonucu hazırlanan bilirkişi raporu ve toplanan tüm deliller kapsamında haklarında kuvvetli suç şüphesi bulunan komiser yardımcısı I.A. ve polis memuru M.C.K. 'taksir ile öldürme' suçundan tutuklanmaları talebi ile Büyükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Hakimlikçe sorgusu yapılan şüphelilerden I.A. tutuklanırken, diğer şüpheli M.C.K. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
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