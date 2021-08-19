https://tr.sputniknews.com/20210819/bm-genel-sekreteri-liderliginin-netlesmesi-durumunda-taliban-ile-konusmaya-hazir-oldugunu-soyledi-1048172687.html

BM Genel Sekreteri, liderliğinin netleşmesi durumunda Taliban ile konuşmaya hazır olduğunu söyledi

BM Genel Sekreteri, liderliğinin netleşmesi durumunda Taliban ile konuşmaya hazır olduğunu söyledi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, liderliğinin netleşmesi durumunda Taliban ile konuşmaya hazır olduğunu ifade etti. 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T22:30+0300

2021-08-19T22:30+0300

2021-08-19T22:30+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

bm genel sekreteri antonio guterres

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, lBM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kiminle ne amaçla olur netleşmesi durumunda (Taliban ile) konuşmaya hazırım" dedi.ABD'nin, başkent Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'ndaki tahliyeleri tamamlayıp çekilmesinin ardından havaalanını BM'nin işletip işletemeyeceğinin sorulması üzerine ise Guterres, "Havaalanı işletme kapasitemiz olduğunu sanmıyorum. Havaalanında olmamızın yararlı olacağı düşünülürse açıkçası tüm taraflarla işbirliği yapabiliriz. Şu anki şartlar altında BM'nin havaalanı işletebilmesi gerçekçi değil" yanıtını verdi.Guterres, Afganistan'da tüm etnik grupları temsil eden kapsayıcı bir hükümet kurulması ve özellikle de kadınların insan haklarına saygı duyulması çağrısında bulundu.

afganistan

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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afganistan, taliban, bm genel sekreteri antonio guterres, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı