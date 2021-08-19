https://tr.sputniknews.com/20210819/bm-genel-sekreteri-liderliginin-netlesmesi-durumunda-taliban-ile-konusmaya-hazir-oldugunu-soyledi-1048172687.html
BM Genel Sekreteri, liderliğinin netleşmesi durumunda Taliban ile konuşmaya hazır olduğunu söyledi
BM Genel Sekreteri, liderliğinin netleşmesi durumunda Taliban ile konuşmaya hazır olduğunu söyledi
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, liderliğinin netleşmesi durumunda Taliban ile konuşmaya hazır olduğunu ifade etti. 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T22:30+0300
2021-08-19T22:30+0300
2021-08-19T22:30+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
bm genel sekreteri antonio guterres
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, lBM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kiminle ne amaçla olur netleşmesi durumunda (Taliban ile) konuşmaya hazırım" dedi.ABD'nin, başkent Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'ndaki tahliyeleri tamamlayıp çekilmesinin ardından havaalanını BM'nin işletip işletemeyeceğinin sorulması üzerine ise Guterres, "Havaalanı işletme kapasitemiz olduğunu sanmıyorum. Havaalanında olmamızın yararlı olacağı düşünülürse açıkçası tüm taraflarla işbirliği yapabiliriz. Şu anki şartlar altında BM'nin havaalanı işletebilmesi gerçekçi değil" yanıtını verdi.Guterres, Afganistan'da tüm etnik grupları temsil eden kapsayıcı bir hükümet kurulması ve özellikle de kadınların insan haklarına saygı duyulması çağrısında bulundu.
afganistan
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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afganistan, taliban, bm genel sekreteri antonio guterres, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
BM Genel Sekreteri, liderliğinin netleşmesi durumunda Taliban ile konuşmaya hazır olduğunu söyledi
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, liderliğinin netleşmesi durumunda Taliban ile konuşmaya hazır olduğunu ifade etti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, lBM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kiminle ne amaçla olur netleşmesi durumunda (Taliban ile) konuşmaya hazırım" dedi.
ABD'nin, başkent Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'ndaki tahliyeleri tamamlayıp çekilmesinin ardından havaalanını BM'nin işletip işletemeyeceğinin sorulması üzerine ise Guterres, "Havaalanı işletme kapasitemiz olduğunu sanmıyorum. Havaalanında olmamızın yararlı olacağı düşünülürse açıkçası tüm taraflarla işbirliği yapabiliriz. Şu anki şartlar altında BM'nin havaalanı işletebilmesi gerçekçi değil" yanıtını verdi.
Guterres, Afganistan
'da tüm etnik grupları temsil eden kapsayıcı bir hükümet kurulması ve özellikle de kadınların insan haklarına saygı duyulması çağrısında bulundu.