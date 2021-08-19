Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210819/bolivyada-bu-yil-meydana-gelen-orman-yanginlarinda-150-bin-hektar-alan-kul-oldu-1048147271.html
Bolivya'da bu yıl meydana gelen orman yangınlarında 150 bin hektar alan kül oldu
Bolivya'da bu yıl meydana gelen orman yangınlarında 150 bin hektar alan kül oldu
Bolivya'da bu yıl boyunca meydana gelen orman yangınlarında, Amazon ormanlarının bir kısmının da dahil olduğu 150 bin hektarlık bir alanın kül olduğu... 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T04:53+0300
2021-08-19T04:53+0300
dünya
bolivya
orman yangını
amazon ormanları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/02/1044874652_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_d3dcd76f2e3e188758a8a8f71a7ea382.jpg
Bolivya'da yapay olarak meydana geldiği öne sürülen orman yangınlarında yıl boyunca Amazon ormanlarının bir kısmının da dahil olduğu bölgelerde kitlesel bir yıkım yaşandı.Reuters'ta yer alan habere göre Bolivyalı yetkililer, 2021'de Bolivya'nın Amazon ve Chaco bölgelerinde yaklaşık 150 bin hektar (579 mil kare) alanın zarar gördüğünü belirtti.Bolivya, Brezilya, Kolombiya ve Guyana'nın bazı kısımlarını kapsayan Amazon ormanları, dünyanın iklim değişikliğine karşı mücadelesinin önemli bir parçasını oluşturuyor.Öte yandan Bolivya Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Juan Carlos Calvimontes, yaptığı açıklamada, ülkedeki yangınların büyük çoğunluğunun insan kaynaklı olduğunu söyledi.Ülkede meydana gelen yangınların yüzde 90'ının insanlar tarafından çıkarıldığı öne sürülüyor.
bolivya
amazon ormanları
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/02/1044874652_111:0:1888:1333_1920x0_80_0_0_18673f44088e70255c4541a037746900.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bolivya, orman yangını, amazon ormanları

Bolivya'da bu yıl meydana gelen orman yangınlarında 150 bin hektar alan kül oldu

04:53 19.08.2021
© AP Photo / Andre PennerAmazon - yangın
Amazon - yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
© AP Photo / Andre Penner
Abone ol
Bolivya'da bu yıl boyunca meydana gelen orman yangınlarında, Amazon ormanlarının bir kısmının da dahil olduğu 150 bin hektarlık bir alanın kül olduğu bildirildi.
Bolivya'da yapay olarak meydana geldiği öne sürülen orman yangınlarında yıl boyunca Amazon ormanlarının bir kısmının da dahil olduğu bölgelerde kitlesel bir yıkım yaşandı.
Reuters'ta yer alan habere göre Bolivyalı yetkililer, 2021'de Bolivya'nın Amazon ve Chaco bölgelerinde yaklaşık 150 bin hektar (579 mil kare) alanın zarar gördüğünü belirtti.
Bolivya, Brezilya, Kolombiya ve Guyana'nın bazı kısımlarını kapsayan Amazon ormanları, dünyanın iklim değişikliğine karşı mücadelesinin önemli bir parçasını oluşturuyor.
Öte yandan Bolivya Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Juan Carlos Calvimontes, yaptığı açıklamada, ülkedeki yangınların büyük çoğunluğunun insan kaynaklı olduğunu söyledi.
Ülkede meydana gelen yangınların yüzde 90'ının insanlar tarafından çıkarıldığı öne sürülüyor.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
04:53Bolivya'da bu yıl meydana gelen orman yangınlarında 150 bin hektar alan kül oldu
04:37Almanya, Afganistan'a 10 milyon euro sunacak
04:20ABD, çalışanları aşı yaptırmayan bakımevlerine fon vermeyi kesecek
03:59Meksika'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 250 bini aştı
03:13Gurbetçi vatandaş: Benim param burada 10 kat ediyor, çevremdeki insanlara üzülüyorum
03:11Paralimpik Oyunları öncesi Japonya'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı saptandı
03:01Lübnan'da ambulansın benzini bitince hastaları yürüyerek taşıdılar
02:27T-Mobile'ın 40 milyonu aşkın müşterisinin verileri çalındı
01:58Rusya, IDEF'21’de hava savunma sistemleri için REDICOM bakım-onarım setini sundu
01:56Eski AK Parti Milletvekili Bakır: Ben hiç AKP'li olmadım
01:35Yavaş'tan aşı çağrısı: Biz hiç yenilmedik; dayanışma halkasına iyilik olup her zorluğu göğüsledik
01:34Şoygu, yeni Tsirkon testinin de başarılı olduğunu duyurdu
01:20Diyanet İşleri Başkanı: Cehalete, fitneye, şiddete ve nefret diline karşı mücadele etmeliyiz
01:12AB Komisyonu üyesi, AB ülkelerini kabul edecekleri Afganların sayısını artırmaya çağırdı
01:12 Ozan Tufan Premier Lig ekibine transfer oldu
01:09Avustralya'da bir marketin raflarından 3 metrelik piton çıktı
00:59Filistin Devlet Başkanı Abbas, Mısır İstihbarat Başkanı Kamil ile Filistin'deki gelişmeleri görüştü
00:42Paşinyan: Rusya ile stratejik birlik, Ermenistan'ın güvenliğinin en önemli teminatıdır
00:39MSB: Kabil'de tahliyeler yeniden başladı
00:20Bolulu itfaiyeci Bozkurt'u gözyaşlarıyla anlattı: Biz yaşamadan sadece anlatılanlarla yıprandık