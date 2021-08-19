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https://tr.sputniknews.com/20210819/bolivyada-bu-yil-meydana-gelen-orman-yanginlarinda-150-bin-hektar-alan-kul-oldu-1048147271.html
Bolivya'da bu yıl meydana gelen orman yangınlarında 150 bin hektar alan kül oldu
Bolivya'da bu yıl meydana gelen orman yangınlarında 150 bin hektar alan kül oldu
Bolivya'da bu yıl boyunca meydana gelen orman yangınlarında, Amazon ormanlarının bir kısmının da dahil olduğu 150 bin hektarlık bir alanın kül olduğu... 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T04:53+0300
2021-08-19T04:53+0300
2021-08-19T04:53+0300
dünya
bolivya
orman yangını
amazon ormanları
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Bolivya'da yapay olarak meydana geldiği öne sürülen orman yangınlarında yıl boyunca Amazon ormanlarının bir kısmının da dahil olduğu bölgelerde kitlesel bir yıkım yaşandı.Reuters'ta yer alan habere göre Bolivyalı yetkililer, 2021'de Bolivya'nın Amazon ve Chaco bölgelerinde yaklaşık 150 bin hektar (579 mil kare) alanın zarar gördüğünü belirtti.Bolivya, Brezilya, Kolombiya ve Guyana'nın bazı kısımlarını kapsayan Amazon ormanları, dünyanın iklim değişikliğine karşı mücadelesinin önemli bir parçasını oluşturuyor.Öte yandan Bolivya Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Juan Carlos Calvimontes, yaptığı açıklamada, ülkedeki yangınların büyük çoğunluğunun insan kaynaklı olduğunu söyledi.Ülkede meydana gelen yangınların yüzde 90'ının insanlar tarafından çıkarıldığı öne sürülüyor.
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bolivya, orman yangını, amazon ormanları
Bolivya'da bu yıl meydana gelen orman yangınlarında 150 bin hektar alan kül oldu
Bolivya'da bu yıl boyunca meydana gelen orman yangınlarında, Amazon ormanlarının bir kısmının da dahil olduğu 150 bin hektarlık bir alanın kül olduğu bildirildi.
Bolivya'da yapay olarak meydana geldiği öne sürülen orman yangınlarında yıl boyunca Amazon ormanlarının bir kısmının da dahil olduğu bölgelerde kitlesel bir yıkım yaşandı.
Reuters'ta yer alan habere göre Bolivyalı yetkililer, 2021'de Bolivya'nın Amazon ve Chaco bölgelerinde yaklaşık 150 bin hektar (579 mil kare) alanın zarar gördüğünü belirtti.
Bolivya, Brezilya, Kolombiya ve Guyana'nın bazı kısımlarını kapsayan Amazon ormanları, dünyanın iklim değişikliğine karşı mücadelesinin önemli bir parçasını oluşturuyor.
Öte yandan Bolivya Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Juan Carlos Calvimontes, yaptığı açıklamada, ülkedeki yangınların büyük çoğunluğunun insan kaynaklı olduğunu söyledi.
Ülkede meydana gelen yangınların yüzde 90'ının insanlar tarafından çıkarıldığı öne sürülüyor.