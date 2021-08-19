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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka: Taliban ile ortak noktamız olamaz
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka: Taliban ile ortak noktamız olamaz
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Afganistan’da yaşananları kederle takip ettiğini belirterek, “Kadın ve çocukların hayatını cehenneme çeviren Taliban... 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T09:47+0300
2021-08-19T09:47+0300
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aylin nazlıaka
kadın kolları
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Nazlıaka, Afganistan'da yaşanan son gelişmeleri "Kaygı ve derin bir keder ile takip ediyorum" dedi ve şu sözleri ekledi:‘Utanç duyuyorum’Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre; Taliban’ın sadece kadınlar ve çocuklar için değil, erkekler için de cehennem vadettiğini, insanların uçağın tekerliğinde yolculuk yapma umuduna çaresizce tutunduğunu dile getiren Nazlıaka şunları kaydetti: CHP’den dayanışma çağrısıCHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Afganistan’daki kadınlar için dayanışma çağrısı yaptı ve şunları ifade etti:Uluslararası toplumu ve dünyanın tüm kadınlarını Taliban barbarlığına terk edilen Afgan kadınlarla dayanışmaya çağıran İlgezdi, “Afganistan’da yaşananları bir iç sorun ya da bölgesel mesele olarak görmek mümkün değildir. Herkesin Afgan kadınlarıyla dayanışmak ve onların sesi olmak gibi bir mecburiyeti vardır” değerlendirmesi yaptı.
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chp, afganistan, türkiye, taliban, aylin nazlıaka, kadın kolları, chp kadın kolları

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka: Taliban ile ortak noktamız olamaz

09:47 19.08.2021
© AAAylin Nazlıaka
Aylin Nazlıaka - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
© AA
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Afganistan’da yaşananları kederle takip ettiğini belirterek, “Kadın ve çocukların hayatını cehenneme çeviren Taliban ile ortak bir noktamız olamaz” dedi.
Nazlıaka, Afganistan'da yaşanan son gelişmeleri "Kaygı ve derin bir keder ile takip ediyorum" dedi ve şu sözleri ekledi:
“Mayıs ayından bu yana saldırılarını artırarak sürdüren Taliban, ülke kontrolünü eline geçirir geçirmez; ilk icraat olarak 15 yaşından büyük kızları ve 45 yaş altı dulları savaş ganimeti gibi savaşçılara sundu. Kadını bir eşya gibi gören, kadına tacizi, tecavüzü, çocuğa istismarı ve şiddeti mubah gören barbar zihniyet nedeniyle kadınların intihar ettiği haberlerini alıyoruz. Kadınların ne giyeceğinden, konuşurken ki ses tonuna kadar her şeye karışan, çocuk yaşta evliliğin önünü açan, kadın isminin mekânlarda geçmesini dahi yasaklayan, kadınları insanların gözü önünde taşlayarak öldüren Taliban, ‘kadınlara şeriat hukuku içinde gerekli saygıyı göstereceğiz’ dedi. Film yönetmeni ve senarist Sahra Karimi, Taliban’ın Kabil’e girdiği anları sosyal medya hesabından canlı yayın ile paylaştı. Karimi’nin korku dolu gözlerinde gördük! Afganistan’da ilk kadın belediye başkanı olan Zarifa Ghafari’nin çaresizce öldürülmeyi beklediği açıklamasını okuduk. İnsanların uçağa binme telaşını gösteren videoları izledikçe kahrolduk.”

‘Utanç duyuyorum’

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre; Taliban’ın sadece kadınlar ve çocuklar için değil, erkekler için de cehennem vadettiğini, insanların uçağın tekerliğinde yolculuk yapma umuduna çaresizce tutunduğunu dile getiren Nazlıaka şunları kaydetti:

“Yaşanan bu dram üzerine, AKP hükümetinin açıklamaları kaygımızı daha da artırdı. Taliban’a tepki göstermeleri gerekirken desteklemelerini anlamak mümkün değil! Erdoğan’ın kafa kesen, tarihi heykelleri yıkan, okulları kapatan, ‘Taliban’ın inancıyla ters düşmediğini savunduğu’ açıklamasından utanç duyuyorum. Kadınların ve çocukların hayatını cehenneme çeviren Taliban ile ortak bir noktamız olamaz... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘Taliban’ın şu ana kadarki mesajlarını olumlu karşıladık’ dedi. Kadınların hayatını kâbusa çeviren, kadına yönelik şiddeti din adı altında meşrulaştırmaya çalışan bu düzeni reddediyoruz. Tekrar ve tekrar söylüyoruz, bu barbar zihniyetle asla ortak bir noktamız olamaz. Taliban’ın kadınlara tecavüzü, şiddeti ve kız çocuklarına istismarı meşru gören zihniyetini lanetliyorum.”

CHP’den dayanışma çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Afganistan’daki kadınlar için dayanışma çağrısı yaptı ve şunları ifade etti:
“Taliban yüzünden milletvekilleri, gazeteciler, yerel yöneticiler, doktorlar, hemşireler, öğretmenler ve kamu yöneticileri gibi kamusal hayattaki tüm Afgan kadınlar şu anda büyük bir tehdit altında yaşıyor. Kadınlar olarak, dünyanın erkek yöneticilerinin ‘Taliban’ın artık değiştiğine’ ilişkin vaazlarını dinlemek istemiyoruz, Afgan kadınların sosyal medya üzerinden tüm dünyaya ilettikleri kaygı ve korkuları yürekten paylaşıyoruz, Taliban’dan önce kendi hayatlarına son veren kadınlara ilişkin haberleri içimiz parçalanarak okuyoruz.”
Uluslararası toplumu ve dünyanın tüm kadınlarını Taliban barbarlığına terk edilen Afgan kadınlarla dayanışmaya çağıran İlgezdi, “Afganistan’da yaşananları bir iç sorun ya da bölgesel mesele olarak görmek mümkün değildir. Herkesin Afgan kadınlarıyla dayanışmak ve onların sesi olmak gibi bir mecburiyeti vardır” değerlendirmesi yaptı.
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