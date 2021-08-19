https://tr.sputniknews.com/20210819/chp-kadin-kollari-genel-baskani-nazliaka-taliban-ile-ortak-noktamiz-olamaz-1048150379.html

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka: Taliban ile ortak noktamız olamaz

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka: Taliban ile ortak noktamız olamaz

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Afganistan’da yaşananları kederle takip ettiğini belirterek, “Kadın ve çocukların hayatını cehenneme çeviren Taliban... 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T09:47+0300

2021-08-19T09:47+0300

2021-08-19T09:47+0300

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kadın kolları

chp kadın kolları

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Nazlıaka, Afganistan'da yaşanan son gelişmeleri "Kaygı ve derin bir keder ile takip ediyorum" dedi ve şu sözleri ekledi:‘Utanç duyuyorum’Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre; Taliban’ın sadece kadınlar ve çocuklar için değil, erkekler için de cehennem vadettiğini, insanların uçağın tekerliğinde yolculuk yapma umuduna çaresizce tutunduğunu dile getiren Nazlıaka şunları kaydetti: CHP’den dayanışma çağrısıCHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Afganistan’daki kadınlar için dayanışma çağrısı yaptı ve şunları ifade etti:Uluslararası toplumu ve dünyanın tüm kadınlarını Taliban barbarlığına terk edilen Afgan kadınlarla dayanışmaya çağıran İlgezdi, “Afganistan’da yaşananları bir iç sorun ya da bölgesel mesele olarak görmek mümkün değildir. Herkesin Afgan kadınlarıyla dayanışmak ve onların sesi olmak gibi bir mecburiyeti vardır” değerlendirmesi yaptı.

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chp, afganistan, türkiye, taliban, aylin nazlıaka, kadın kolları, chp kadın kolları