Çikolata Müzesi'nde hamam ve cami gibi tarihi yerler çikolatadan: 5.5 ton çikolata harcandı

© İHA Türkiye’de çikolata kültürünün olmadığını dile getiren Kaba, şunları söyledi: “Bu vesileyle çikolata kültürü oluşturmak istedik. Çünkü çikolatanın ham maddesi olan kakao yağı çok özel bir gıda. Doğada 37 derecede eriyen tek gıda aslında. Bizimde vücudumuz 37 dereceye sahip bir vücut. Yani gerçek çikolatayı tükettiğiniz zaman vücudunuza girer girmez eriyerek vücudu destekleyen tek gıda. Avrupa’da bu gıdadan ‘Tanrının lütfu’ diye bahsediyorlar. Hatta yapılan bir araştırmaya göre beyaz çikolata çocuklarda fiziksel gelişmeyi ve matematik zekayı etkiliyor. O maksatla müzemizi kurduk. Gelen misafirlerimize de bunu anlatıyoruz. Normal hayatta da çikolata tükettiklerinde dikkat edecekleri şeyleri anlatıyoruz ki sağlıklı bir vücuda sahip olsun.”