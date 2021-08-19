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Datça açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 14.26'da 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T15:46+0300
2021-08-19T15:46+0300
2021-08-19T15:46+0300
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afad
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem oldu.Sarsıntı saat 14.26'da ve 15.02 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 42.98 kilometre olarak ölçüldü.
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muğla, afad, datça, deprem
Datça açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 14.26'da 4.6 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre,
Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem oldu.
Sarsıntı saat 14.26'da ve 15.02 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 42.98 kilometre olarak ölçüldü.