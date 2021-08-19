https://tr.sputniknews.com/20210819/datca-aciklarinda-46-buyuklugunde-deprem-1048162205.html

Datça açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem

Datça açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 14.26'da 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T15:46+0300

2021-08-19T15:46+0300

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türkiye

muğla

afad

datça

deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem oldu.Sarsıntı saat 14.26'da ve 15.02 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 42.98 kilometre olarak ölçüldü.

türkiye

muğla

datça

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muğla, afad, datça, deprem