Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
28 Şubat davasında 14 kişi hakkında yakalama kararı
https://tr.sputniknews.com/20210819/dis-agrisi-icin-ambulans-gelmedi-112-istasyonu-ve-ambulansa-tasla-saldirdi-1048157095.html
Diş ağrısı için ambulans gelmedi: 112 istasyonu ve ambulansa taşla saldırdı
Diş ağrısı için ambulans gelmedi: 112 istasyonu ve ambulansa taşla saldırdı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, dişi ağrıdığı için evine ambulans gönderilmeyen İ.D., 112 acil istasyonuna giderek kaldırım taşıyla binaya, ambulansa ve... 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T13:23+0300
2021-08-19T13:23+0300
kahramanmaraş
ambulans
taşlama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048157051_0:244:1201:919_1920x0_80_0_0_ecbaca4e57714def9a345cc57757d9f5.jpg
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen olayda İ.D., 112'yi arayarak dişinin ağrıdığını belirtip hastaneye gitmek için ambulans istedi.Diş ağrısı için ambulans gönderilmediği cevabını alan İ.D., telefondaki görevliye hakaret ettikten sonra Narlı 112 İstasyon binasına gitti.Buradaki görevlilere de hakaret eden İ.D., daha sonra kaldırım taşıyla binanın camlarını kırdı. İ.D., daha sonra istasyon önündeki ambulansa ve sağlık çalışanlarının park halindeki 2 aracına da zarar verdi.İ.D., ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık çalışanları da karakola giderek şüpheliden şikayetçi oldu. İ.D., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048157051_0:131:1201:1031_1920x0_80_0_0_c0d681c21b747224484ce79b878035ec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kahramanmaraş, ambulans, taşlama

Diş ağrısı için ambulans gelmedi: 112 istasyonu ve ambulansa taşla saldırdı

13:23 19.08.2021
© DHAtaşlanan ambulans
taşlanan ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
© DHA
Abone ol
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, dişi ağrıdığı için evine ambulans gönderilmeyen İ.D., 112 acil istasyonuna giderek kaldırım taşıyla binaya, ambulansa ve park halindeki araçlara saldırdı. İ.D., jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen olayda İ.D., 112'yi arayarak dişinin ağrıdığını belirtip hastaneye gitmek için ambulans istedi.
Diş ağrısı için ambulans gönderilmediği cevabını alan İ.D., telefondaki görevliye hakaret ettikten sonra Narlı 112 İstasyon binasına gitti.
Buradaki görevlilere de hakaret eden İ.D., daha sonra kaldırım taşıyla binanın camlarını kırdı. İ.D., daha sonra istasyon önündeki ambulansa ve sağlık çalışanlarının park halindeki 2 aracına da zarar verdi.
İ.D., ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık çalışanları da karakola giderek şüpheliden şikayetçi oldu. İ.D., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
130005
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:1528 Şubat davasında 14 kişi hakkında yakalama kararı
14:06AB, Türkiye'nin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıma kararı aldı
14:02Diyarbakır Tabip Odası: Bir hastanede 24 saatte 23 kişi hayatını kaybetti
13:55İstanbul'da okul servisçilerine aşı şartı
13:45Habertürk yazarı Sarıkaya: Her köyde aynı cümle tekrarlandı, 'Söndürmediler, yanmasını beklediler'
13:39Gambiya'da çocuk felci virüsü tespit edildi
13:39Bilim Kurulu üyesi Yavuz’dan aşıya karşı çıkan doktorlara tepki: Onlar bilim insanı değil, şarlatan
13:29Grace Kasırgası, Meksika'nın Karayip kıyılarına ulaştı
13:29Sosyal medya devlerinden 'mavi tik' uyarısı
13:23Pakistan'da Kerbela şehitlerini anma etkinliklerine bombalı saldırı
13:23Diş ağrısı için ambulans gelmedi: 112 istasyonu ve ambulansa taşla saldırdı
13:12Patruşev: ABD, nüfuz ajanlarını Rusya hükümetine sokmaya çalışıyor
13:10Tokat'ta 23 yerinden bıçaklayan eşe tahliye: 'Cezaevinde olması için benim ölmem mi gerekiyor?'
12:52Nusret'e ABD'de çalışanlarından dava
12:38Ozan Tufan resmen Watford'da
12:36Bağcılar'da kuruması için asılan kadın iç çamaşırları çalındı
12:28Afrika’dan 8 yaşındaki kızı köle olarak satın alan adama 18 yıl hapis
12:28Kendini mehdi ilan etti, şeytan olarak gördüğü tarikat üyesini öldürdü
12:21Bakanlık: Batı Karadeniz'de selden etkilenen bütün şehir, ilçe ve köylere elektrik arzı sağlandı
12:20Rusofobik kişilerin Rusya’ya girişinin yasaklanmasına yönelik yasa tasarısı geliştirildi