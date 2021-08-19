https://tr.sputniknews.com/20210819/dis-agrisi-icin-ambulans-gelmedi-112-istasyonu-ve-ambulansa-tasla-saldirdi-1048157095.html

Diş ağrısı için ambulans gelmedi: 112 istasyonu ve ambulansa taşla saldırdı

Diş ağrısı için ambulans gelmedi: 112 istasyonu ve ambulansa taşla saldırdı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, dişi ağrıdığı için evine ambulans gönderilmeyen İ.D., 112 acil istasyonuna giderek kaldırım taşıyla binaya, ambulansa ve... 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T13:23+0300

2021-08-19T13:23+0300

2021-08-19T13:23+0300

kahramanmaraş

ambulans

taşlama

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen olayda İ.D., 112'yi arayarak dişinin ağrıdığını belirtip hastaneye gitmek için ambulans istedi.Diş ağrısı için ambulans gönderilmediği cevabını alan İ.D., telefondaki görevliye hakaret ettikten sonra Narlı 112 İstasyon binasına gitti.Buradaki görevlilere de hakaret eden İ.D., daha sonra kaldırım taşıyla binanın camlarını kırdı. İ.D., daha sonra istasyon önündeki ambulansa ve sağlık çalışanlarının park halindeki 2 aracına da zarar verdi.İ.D., ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık çalışanları da karakola giderek şüpheliden şikayetçi oldu. İ.D., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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kahramanmaraş, ambulans, taşlama