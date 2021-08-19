Doğu Perinçek: Afganistan'a çağdaşlaşma, kadın-erkek eşitliği Taliban'dan gelecek

Taliban ile temasımız olmadı ama olacak. Olmaması mümkün değil.

Biz Amerika'nın Avrupa'nın gözüyle bakıyoruz Afgan halkına. Onun yazdığı destana bakmıyoruz da, Amerikalıların onlara duyduğu nefret, altta kalmanın verdiği sancılar, hor görmeler, aşağılamalar, biz İstiklal Savaşı vermiş Atatürk'ün ülkesinden buna bakmıyoruz da, çökmekte olan Batı medeniyetinin Asyalılara bakış açısıyla bakıyoruz. Ayağında şalvar var, yok bilmem sakalı var falan.