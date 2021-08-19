https://tr.sputniknews.com/20210819/eski-esini-atletle-bogarak-oldurdu-polisi-aradi-gelin-beni-alin-1048161732.html
Eski eşini atletle boğarak öldürdü, polisi aradı: 'Gelin beni alın'
Eski eşini atletle boğarak öldürdü, polisi aradı: 'Gelin beni alın'
İstanbul'da Fatma İnan isimli kadın, gece saatlerinde evine gelen eski eşi tarafından atletle boğularak öldürüldü. Zanlı, cinayeti işledikten sonra polisi... 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T15:28+0300
2021-08-19T15:28+0300
2021-08-19T15:28+0300
türkiye
istanbul
polis
kadın cinayeti
kadına şiddet
büyükçekmece
ihbar
metin esin
fatma inan
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İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde meydana gelen olayda 55 yaşındaki Metin Esin, boşandığı eski eşi Fatma İnan'ın evine geldi. Konuşmak istediğini söyleyen Esin, eve girdi.Esin ile Fatma İnan arasında tartışma başladı. Metin Esin üzerindeki atleti çıkarıp İnan'ın boğazına sararak öldürdü. Metin Esin ardından polisi arayarak eski eşini öldürdüğünü söyledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Metin Esin'i gözaltına alırken, 4 çocuk annesi Fatma İnan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Cadde üzerinde esnaf olan Sevim Çelik, "Aramış polisi, 'Gelin beni alın' demiş. Atletiyle boğmuş. Boğarak öldürmüş. Yıllardır tanıyoruz. O yüzden çok üzüldük" dedi .Öldürülen kadının komşusu Semiha Ergun ise, "Ayrı yaşıyorlardı. Çalışmıyordu, çocuklarına bakmıyordu. Dayak atıp eziyet ederdi" diye konuştu
türkiye
istanbul
büyükçekmece
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istanbul, polis, kadın cinayeti, kadına şiddet, büyükçekmece, ihbar, metin esin, fatma inan
Eski eşini atletle boğarak öldürdü, polisi aradı: 'Gelin beni alın'
İstanbul'da Fatma İnan isimli kadın, gece saatlerinde evine gelen eski eşi tarafından atletle boğularak öldürüldü. Zanlı, cinayeti işledikten sonra polisi arayarak kendini ihbar etti.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde meydana gelen olayda 55 yaşındaki Metin Esin, boşandığı eski eşi Fatma İnan'ın evine geldi. Konuşmak istediğini söyleyen Esin, eve girdi.
Esin ile Fatma İnan arasında tartışma başladı. Metin Esin üzerindeki atleti çıkarıp İnan'ın boğazına sararak öldürdü. Metin Esin ardından polisi arayarak eski eşini öldürdüğünü söyledi
.
Olay yerine gelen polis ekipleri, Metin Esin'i gözaltına alırken, 4 çocuk annesi Fatma İnan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Cadde üzerinde esnaf olan Sevim Çelik, "Aramış polisi, 'Gelin beni alın' demiş. Atletiyle boğmuş. Boğarak öldürmüş. Yıllardır tanıyoruz. O yüzden çok üzüldük" dedi .
Öldürülen kadının komşusu Semiha Ergun ise, "Ayrı yaşıyorlardı. Çalışmıyordu, çocuklarına bakmıyordu. Dayak atıp eziyet ederdi" diye konuştu