Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Sputnik Türkiye
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210819/fenerbahce-tur-kapisini-araladi-1048174626.html
Fenerbahçe tur kapısını araladı
Fenerbahçe tur kapısını araladı
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup etti. 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T23:45+0300
2021-08-19T23:55+0300
yaşam
fenerbahçe
uefa avrupa ligi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048174715_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_477fdc66058f3f79af0994ca7eaacb2c.jpg
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya'nın HJK Helsinki takımı ile Ülker Stadı’nda karşılaştı.51. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Osayi-Samuel'in yerden pasına müsait durumda penaltı noktasından İrfan Can Kahveci'nin sağ ayağıyla şutunda top savunmadan döndü.65. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ferdi Kadıoğlu'nun pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Muhammed'in zor noktadan sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048174715_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_02563bea26be34cc641d6e44916cf5cb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, uefa avrupa ligi

Fenerbahçe tur kapısını araladı

23:45 19.08.2021 (güncellendi: 23:55 19.08.2021)
© AAFenerbahçe, Helsinki
Fenerbahçe, Helsinki - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
© AA
Abone ol
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup etti.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya'nın HJK Helsinki takımı ile Ülker Stadı’nda karşılaştı.
51. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Osayi-Samuel'in yerden pasına müsait durumda penaltı noktasından İrfan Can Kahveci'nin sağ ayağıyla şutunda top savunmadan döndü.
65. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ferdi Kadıoğlu'nun pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Muhammed'in zor noktadan sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.
100110
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:43Kılıçdaroğlu 'Yalancı Kemal' etiketiyle paylaştı: Yardımcı olayım da sıralamada yukarı çıksınlar
00:36Tunus Cumhurbaşkanı Said: Yeni kabine önümüzdeki günlerde duyurulacak
00:30İspanya, Rus savaş gemilerinin Septe limanına girmesine izin vermedi
00:23Afganistan'da uçaktan düşen insanların silüetlerinin resmedildiği tişört, ABD'de satışa sunuldu
00:22Kastamonu’da sağanak etkili oldu, cami ve iş yerlerini su bastı
00:15Rusya: NATO’nun doğu sınırlarındaki tatbikatları basiretsizlik
00:09Sinop için kuvvetli sağanak uyarısı
00:03Amazon, büyük perakende mağazaları açmayı planlıyor
DünABD’nin milyarlarca dolar değerindeki askeri teçhizatının Taliban’ın eline geçtiği değerlendiriliyor
DünLibya'nın petrol gelirleri temmuz ayında da 2 milyar doları aştı
DünAnkara Büyükşehir’den Sosyal Yardım alan öğrencilere eğitim ve kırtasiye desteği
DünFenerbahçe tur kapısını araladı
DünPersonel için iş duyurusu yapan Karabük Belediye'sinin önünde metrelerce kuyruk oluştu
DünCezayir’i kum fırtınası vurdu
DünFatih Terim: Gedson'un Galatasaray'ı tercih edeceğinden şüphem yok
DünSuriye devlet televizyonu: Hava savunma sistemleri, Şam'da İsrail saldırılarına karşılık verdi
DünJose Mourinho'dan Trabzonspor taraftarına övgü
DünGalatasaray-Randers maçında taraftarlar birbirine girdi
DünABD'den 'Lübnan'a elektrik getirilmesi' planı
DünKuzey Afrika'dan İspanya'ya gitmeye çalışan sığınmacıların bulunduğu bot battı: 39 ölü