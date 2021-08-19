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Fenerbahçe tur kapısını araladı
Fenerbahçe tur kapısını araladı
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup etti. 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T23:45+0300
2021-08-19T23:45+0300
2021-08-19T23:55+0300
yaşam
fenerbahçe
uefa avrupa ligi
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya'nın HJK Helsinki takımı ile Ülker Stadı’nda karşılaştı.51. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Osayi-Samuel'in yerden pasına müsait durumda penaltı noktasından İrfan Can Kahveci'nin sağ ayağıyla şutunda top savunmadan döndü.65. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ferdi Kadıoğlu'nun pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Muhammed'in zor noktadan sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.
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fenerbahçe, uefa avrupa ligi
Fenerbahçe tur kapısını araladı 23:45 19.08.2021 (güncellendi: 23:55 19.08.2021)
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup etti.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya'nın HJK Helsinki takımı ile Ülker Stadı’nda karşılaştı.
51. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren
Osayi-Samuel'in yerden pasına müsait durumda penaltı noktasından İrfan Can Kahveci'nin sağ ayağıyla şutunda top savunmadan döndü.
65. dakikada
Fenerbahçe öne geçti. Ferdi Kadıoğlu'nun pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Muhammed'in zor noktadan sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.