https://tr.sputniknews.com/20210819/fenerbahce-tur-kapisini-araladi-1048174626.html

Fenerbahçe tur kapısını araladı

Fenerbahçe tur kapısını araladı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup etti. 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T23:45+0300

2021-08-19T23:45+0300

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yaşam

fenerbahçe

uefa avrupa ligi

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya'nın HJK Helsinki takımı ile Ülker Stadı’nda karşılaştı.51. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Osayi-Samuel'in yerden pasına müsait durumda penaltı noktasından İrfan Can Kahveci'nin sağ ayağıyla şutunda top savunmadan döndü.65. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ferdi Kadıoğlu'nun pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Muhammed'in zor noktadan sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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fenerbahçe, uefa avrupa ligi