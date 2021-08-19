https://tr.sputniknews.com/20210819/galatasaray-randers-macinda-taraftarlar-birbirine-girdi-1048173670.html

Galatasaray-Randers maçında taraftarlar birbirine girdi

Galatasaray-Randers maçında taraftarlar birbirine girdi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka ekibi Randers ile Cepheus Park Randers'ta karşılaştı. Maç başlamasına az bir zaman kala bazı... 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T23:13+0300

2021-08-19T23:13+0300

2021-08-19T23:13+0300

yaşam

galatasaray

kavga

uefa avrupa ligi

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UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Danimarka temsilcisi Randers’a konuk oldu.Randers Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını önde tamamlayan Galatasaray, ikinci yarıda rakibinin golüne engel olamayınca mücadele 1-1 berabere sona erdi.Tribünlerde gerginlikMaç başlamasına az bir zaman kala bazı sarı-kırmızılı taraftarlar ile Randers taraftarı arasında arbede yaşandı. İki takım taraftarları tribünlerde yumruklu kavgaya girişti.Kavga eden taraftarları özel güvenlik ayırdı.

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galatasaray, kavga, uefa avrupa ligi