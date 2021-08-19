Galatasaray-Randers maçında taraftarlar birbirine girdi

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Danimarka temsilcisi Randers’a konuk oldu.Randers Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını önde tamamlayan Galatasaray, ikinci yarıda rakibinin golüne engel olamayınca mücadele 1-1 berabere sona erdi.Tribünlerde gerginlikMaç başlamasına az bir zaman kala bazı sarı-kırmızılı taraftarlar ile Randers taraftarı arasında arbede yaşandı. İki takım taraftarları tribünlerde yumruklu kavgaya girişti.Kavga eden taraftarları özel güvenlik ayırdı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka ekibi Randers ile Cepheus Park Randers'ta karşılaştı. Maç başlamasına az bir zaman kala bazı sarı-kırmızılı taraftarlar ile Randers taraftarı arasında kavga yaşandı.
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Danimarka temsilcisi Randers’a konuk oldu.
Randers Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını önde tamamlayan Galatasaray, ikinci yarıda rakibinin golüne engel olamayınca mücadele 1-1 berabere sona erdi.
Tribünlerde gerginlik
Maç başlamasına az bir zaman kala bazı sarı-kırmızılı taraftarlar ile Randers taraftarı arasında arbede yaşandı. İki takım taraftarları tribünlerde yumruklu kavgaya girişti.