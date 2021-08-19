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Galatasaray turu rövanşa bıraktı
Galatasaray turu rövanşa bıraktı
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka ekibi Randers'ın rakibi oldu. Galatasaray Randers maçı 20.00 itibariyle başladı. 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T21:53+0300
2021-08-19T21:53+0300
2021-08-19T21:53+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
galatasaray
Galatasaray turu rövanşa bıraktı
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka ekibi Randers'ın rakibi oldu. Galatasaray Randers maçı 20.00 itibariyle başladı.