https://tr.sputniknews.com/20210819/galatasarayda-kaptanlar-marcaonun-ustunu-cizdi-arda-turan-guclukle-sakinlestirildi-1048150136.html

Galatasaray'da kaptanlar Marcao'nun üstünü çizdi: 'Arda Turan güçlükle sakinleştirildi'

Galatasaray'da kaptanlar Marcao'nun üstünü çizdi: 'Arda Turan güçlükle sakinleştirildi'

Galatasaray'da Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırmasının yankıları sürüyor. Kaptanlar Brezilyalı futbolcunun üstünü çizerken, Kerem Aktürkoğlu'ndan yana... 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T09:43+0300

2021-08-19T09:43+0300

2021-08-19T09:43+0300

yaşam

saldırı

arda turan

galatasaray

fatih terim

fernando muslera

marcao

kerem aktürkoğlu

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Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırısı büyük tepki çeken Marcao'nun, karşılaşma sonrası takım ile bir araya getirilmemesinin büyük bir kavganın önüne geçtiği ortaya çıktı. Galatasaray'da kulüp yetkilileri olay sonrası Brezilyalı stoper, herkesten önce havalimanına götürdü. Sabah gazetesinden Mehmet Özcan'ın haberinde maç sonrası soyunma odasında şunlar yaşandı:İlk ceza kadro dışıGalatasaray'ın Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Giresunspor ile oynadığı maça, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Brezilyalı futbolcu Marcos do Nascimento Teixeira (Marcao), kadro dışı bırakıldı.Marcao'nun özür dileyerek üzerine düşeni yaptığını belirten Fatih Terim, "Marcao 35 yaşında değil, Kerem ile aralarında iki yaş fark var. Ona göre de düşünülsün. Marcao, cezaya itiraz etmeyeceğini belirtti. Kerem ve ailesinden de özür dileyerek gönül almaya çalıştığını görüyoruz. Bu yaralar çok çabuk sarılacaktır. Yapan da yapılan da bizim oyuncumuz. Bir yerde mağdur, bir yerde suçlu var. İkisi de bizim oyuncumuz. Ne suçlu bulduğumuzu kimsenin önüne atarız ne de suçsuz bulduğumuzu yalnız bırakırız. İkisi de çok çabuk toparlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20210818/fatih-terim-marcao-cezasini-cekiyor-daha-da-cekecekmis-gibi-gorunuyor-1048139787.html

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saldırı, arda turan, galatasaray, fatih terim, fernando muslera, marcao, kerem aktürkoğlu