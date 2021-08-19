Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Sputnik Türkiye
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210819/galatasarayda-kaptanlar-marcaonun-ustunu-cizdi-arda-turan-guclukle-sakinlestirildi-1048150136.html
Galatasaray'da kaptanlar Marcao'nun üstünü çizdi: 'Arda Turan güçlükle sakinleştirildi'
Galatasaray'da kaptanlar Marcao'nun üstünü çizdi: 'Arda Turan güçlükle sakinleştirildi'
Galatasaray'da Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırmasının yankıları sürüyor. Kaptanlar Brezilyalı futbolcunun üstünü çizerken, Kerem Aktürkoğlu'ndan yana... 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T09:43+0300
2021-08-19T09:43+0300
yaşam
saldırı
arda turan
galatasaray
fatih terim
fernando muslera
marcao
kerem aktürkoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/11/1048093714_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_23f352e94ae3d090d79db918a6b5fcb7.jpg
Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırısı büyük tepki çeken Marcao'nun, karşılaşma sonrası takım ile bir araya getirilmemesinin büyük bir kavganın önüne geçtiği ortaya çıktı. Galatasaray'da kulüp yetkilileri olay sonrası Brezilyalı stoper, herkesten önce havalimanına götürdü. Sabah gazetesinden Mehmet Özcan'ın haberinde maç sonrası soyunma odasında şunlar yaşandı:İlk ceza kadro dışıGalatasaray'ın Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Giresunspor ile oynadığı maça, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Brezilyalı futbolcu Marcos do Nascimento Teixeira (Marcao), kadro dışı bırakıldı.Marcao'nun özür dileyerek üzerine düşeni yaptığını belirten Fatih Terim, "Marcao 35 yaşında değil, Kerem ile aralarında iki yaş fark var. Ona göre de düşünülsün. Marcao, cezaya itiraz etmeyeceğini belirtti. Kerem ve ailesinden de özür dileyerek gönül almaya çalıştığını görüyoruz. Bu yaralar çok çabuk sarılacaktır. Yapan da yapılan da bizim oyuncumuz. Bir yerde mağdur, bir yerde suçlu var. İkisi de bizim oyuncumuz. Ne suçlu bulduğumuzu kimsenin önüne atarız ne de suçsuz bulduğumuzu yalnız bırakırız. İkisi de çok çabuk toparlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20210818/fatih-terim-marcao-cezasini-cekiyor-daha-da-cekecekmis-gibi-gorunuyor-1048139787.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/11/1048093714_121:0:1154:775_1920x0_80_0_0_bdc368f65f5b74523ce69e8075cc1bc1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
saldırı, arda turan, galatasaray, fatih terim, fernando muslera, marcao, kerem aktürkoğlu

Galatasaray'da kaptanlar Marcao'nun üstünü çizdi: 'Arda Turan güçlükle sakinleştirildi'

09:43 19.08.2021
© AAGalatasaraylı Marcao
Galatasaraylı Marcao - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
© AA
Abone ol
Galatasaray'da Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırmasının yankıları sürüyor. Kaptanlar Brezilyalı futbolcunun üstünü çizerken, Kerem Aktürkoğlu'ndan yana tavır aldı. Arda Turan'ın soyunma odasında 'güçlükle sakinleştirildiği' öğrenildi.
Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırısı büyük tepki çeken Marcao'nun, karşılaşma sonrası takım ile bir araya getirilmemesinin büyük bir kavganın önüne geçtiği ortaya çıktı.
Galatasaray'da kulüp yetkilileri olay sonrası Brezilyalı stoper, herkesten önce havalimanına götürdü. Sabah gazetesinden Mehmet Özcan'ın haberinde maç sonrası soyunma odasında şunlar yaşandı:
"Maçın bitiş düdüğünün ardından kaptan Arda Turan başta olmak üzere yerli oyuncular sinirle soyunma odasına hesap sormaya gitti. 'Marcao nerede?' diye bağıran Arda Turan, güçlükle sakinleştirildi. Arda, diğer kaptan Muslera'ya, 'Sakın onu savunma' uyarısında bulundu. Uruguaylı kaleci de 'Yaptığı büyük terbiyesizlik' yanıtıyla Turan'a destek verdi ve tüm takım Kerem'den yana tavır aldı."

İlk ceza kadro dışı

Galatasaray'ın Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Giresunspor ile oynadığı maça, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Brezilyalı futbolcu Marcos do Nascimento Teixeira (Marcao), kadro dışı bırakıldı.
Marcao'nun özür dileyerek üzerine düşeni yaptığını belirten Fatih Terim, "Marcao 35 yaşında değil, Kerem ile aralarında iki yaş fark var. Ona göre de düşünülsün. Marcao, cezaya itiraz etmeyeceğini belirtti. Kerem ve ailesinden de özür dileyerek gönül almaya çalıştığını görüyoruz. Bu yaralar çok çabuk sarılacaktır. Yapan da yapılan da bizim oyuncumuz. Bir yerde mağdur, bir yerde suçlu var. İkisi de bizim oyuncumuz. Ne suçlu bulduğumuzu kimsenin önüne atarız ne de suçsuz bulduğumuzu yalnız bırakırız. İkisi de çok çabuk toparlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: İlk maçta avantajlı bir skor almak istiyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
YAŞAM
Fatih Terim: Marcao cezasını çekiyor, daha da çekecekmiş gibi görünüyor
Dün, 21:05
021003
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:17Nagehan Alçı: 28 Şubat generallerinin hapse atılmasını doğru bulmuyorum
11:03Netflix kullanıcılarına uyarı: ‘Hesabınız Dark Web’de 4 TL’ye satışa çıkarılmış olabilir’
11:01Bakan Akar: Afganistan'daki havaalanının emniyetli şekilde açık kalmasına gayret gösteriyoruz
10:54Leyla ile Mecnun'nun yeni sezon yayın tarihi belli oldu
10:511800 yıllık: İznik'te lahit içindeki anne ve kız mumyası ilk kez görüntülendi
10:43Sigorta acentelerinde kayıt dışı 'çantacı' krizi
10:42Sputnik V aşısının koronavirüsün Delta varyantına karşı uyarlanmış versiyonu geliştirildi
10:28Türkiye ile Etiyopya arasındaki Madencilik ve Hidrokarbon Alanlarında İşbirliği Anlaşması'na onay
10:19Adana'da 6 bin litre sahte içki ele geçirildi
10:14Sabah yazarı Müderrisoğlu: Cumhuriyetin kıymetini bilelim
10:11Ankara'da IŞİD operasyonu: 11 gözaltı
10:05İETT otobüsü bisikletlilere çarptı
09:56Fed tutanakları yayımladı: Varlık alımlarının azaltılması sinyali
09:47CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka: Taliban ile ortak noktamız olamaz
09:43Galatasaray'da kaptanlar Marcao'nun üstünü çizdi: 'Arda Turan güçlükle sakinleştirildi'
09:40Ölü saysının 2 bini aştığı Haiti'de bir deprem daha
09:25Evlilikte cinsel ilişki ile ilgili Yargıtay'dan ezber bozan karar
09:25Selvi: Ellerinden gelse Erdoğansız bir Türkiye hayal ediyorlar
09:20Avustralya’da tüm zamanların vaka rekoru
08:46Sinovac: Delta Varyantı'na karşı aşı geliştiriyoruz