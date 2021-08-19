https://tr.sputniknews.com/20210819/gambiyada-cocuk-felci-virusu-tespit-edildi-1048158073.html
Gambiya'da çocuk felci virüsü tespit edildi
Gambiya'da çocuk felci virüsü tespit edildi
Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'da çocuk felci virüsü (poliovirüs) tespit edildiği bildirildi. 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T13:39+0300
2021-08-19T13:39+0300
2021-08-19T13:40+0300
dünya
afrika
çocuk felci
virüs
gambiya
hastalık
salgın
tespit
koronavirüs tanı kiti
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Gambiya Sağlık Bakanı Ahmadou Lamin Samateh, yaptığı açıklamada, ülkenin başkenti Bajul ve sahil beldesi Kotu bölgesinde alınan örneklerde poliovirüs tespit edildiğini belirtti.Bunun, çok korkulan virüsün yaklaşık 2 milyon insanın ülkesinde dolaştığı anlamına geldiğini kaydeden Samateh, hükümetin salgını durdurmak için aşı kampanyası planladığını duyurdu.Samateh, kampanyaların beş yaş altı tüm çocukları hedeflediğini ifade etti.Afrika'da Gambiya'dan başka Uganda, Benin, Burkina Faso, Kamerun, Etiyopya, Mali, Nijer, Çad ve Sudan gibi ülkelerde de poliovirüs tespit edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210615/afganistanda-cocuk-felci-asisi-yapan-ekipler-yine-hedefte-4-olu-4-yarali-1044736120.html
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afrika, çocuk felci, virüs, gambiya, hastalık, salgın, tespit, koronavirüs tanı kiti
Gambiya'da çocuk felci virüsü tespit edildi
13:39 19.08.2021 (güncellendi: 13:40 19.08.2021)
Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'da çocuk felci virüsü (poliovirüs) tespit edildiği bildirildi.
Gambiya Sağlık Bakanı Ahmadou Lamin Samateh, yaptığı açıklamada, ülkenin başkenti Bajul ve sahil beldesi Kotu bölgesinde alınan örneklerde poliovirüs tespit edildiğini belirtti.
Bunun, çok korkulan virüsün yaklaşık 2 milyon insanın ülkesinde dolaştığı anlamına geldiğini kaydeden Samateh, hükümetin salgını durdurmak için aşı kampanyası planladığını duyurdu.
Samateh, kampanyaların beş yaş altı tüm çocukları hedeflediğini ifade etti.
Afrika'da Gambiya'dan başka Uganda, Benin, Burkina Faso, Kamerun, Etiyopya, Mali, Nijer, Çad ve Sudan gibi ülkelerde de poliovirüs tespit edilmişti.