https://tr.sputniknews.com/20210819/gambiyada-cocuk-felci-virusu-tespit-edildi-1048158073.html

Gambiya'da çocuk felci virüsü tespit edildi

Gambiya'da çocuk felci virüsü tespit edildi

Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'da çocuk felci virüsü (poliovirüs) tespit edildiği bildirildi. 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T13:39+0300

2021-08-19T13:39+0300

2021-08-19T13:40+0300

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koronavirüs tanı kiti

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Gambiya Sağlık Bakanı Ahmadou Lamin Samateh, yaptığı açıklamada, ülkenin başkenti Bajul ve sahil beldesi Kotu bölgesinde alınan örneklerde poliovirüs tespit edildiğini belirtti.Bunun, çok korkulan virüsün yaklaşık 2 milyon insanın ülkesinde dolaştığı anlamına geldiğini kaydeden Samateh, hükümetin salgını durdurmak için aşı kampanyası planladığını duyurdu.Samateh, kampanyaların beş yaş altı tüm çocukları hedeflediğini ifade etti.Afrika'da Gambiya'dan başka Uganda, Benin, Burkina Faso, Kamerun, Etiyopya, Mali, Nijer, Çad ve Sudan gibi ülkelerde de poliovirüs tespit edilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210615/afganistanda-cocuk-felci-asisi-yapan-ekipler-yine-hedefte-4-olu-4-yarali-1044736120.html

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afrika, çocuk felci, virüs, gambiya, hastalık, salgın, tespit, koronavirüs tanı kiti