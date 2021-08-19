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Gece çalışmak kalp ritim bozukluğuna yakalanma riskini artırıyor
Gece çalışmak kalp ritim bozukluğuna yakalanma riskini artırıyor
Şanghay Ciao Tong Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin yürüttüğü çalışmaya göre, gece vardiyasında çalışanların kalp ritim bozukluğuna yakalanma riskinin daha fazla... 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T11:57+0300
2021-08-19T11:57+0300
yaşam
işçi
işveren
gece
mesai
çalışan
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European Heart Journal'da yayımlanan ve Şanghay Ciao Tong Üniversitesi Tıp Fakültesinin yürüttüğü çalışmada, 286 bin 353 çalışanın sağlık verileri incelendi.Araştırmacılar, gece vardiyasında çalışanlarda düzensiz ve genellikle hızlı kalp ritmine neden olan kalp rahatsızlığı atriyal fibrilasyon (AF) gelişme riskinin gündüz çalışanlara göre daha yüksek olduğunu tespit etti.Çalışmada sürekli gece vardiyasında çalışanların, gündüz çalışanlara kıyasla atriyal fibrilasyon riskinin yüzde 12 arttığı saptandı.10 yıl veya daha uzun süre ayda ortalama 3 ila 8 gece çalışanlarda, atriyal fibrilasyon görülme riskinin gündüz çalışanlarına kıyasla yüzde 22'ye yükseldiği belirtildi.Araştırma ekibinden Tulane Üniversitesi Halk Sağlığı bölümünden Lu Çi, yaptığı açıklamada, "10 yıldan fazla gece vardiyasında çalışan kadınların erkeklere göre atriyal fibrilasyona yakalanma riskinin daha fazla olduğunu gördük. Gece çalışan kadınların bu rahatsızlığa yakalanma risklerinin gündüz çalışanlara göre yüzde 64 daha fazla olduğunu belirledik" ifadesini kullandı.Lu, ayrıca haftada 150 dakika veya daha fazla orta yoğunlukta fiziksel aktivitede bulunanların ömür boyu gece vardiyası çalışmasına maruz kaldıklarında yetersiz fiziksel aktivitede bulunanlara göre daha düşük atriyal fibrilasyon gelişme riskine sahip olduğunun saptandığını belirtti.
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işçi, işveren, gece, mesai, çalışan

Gece çalışmak kalp ritim bozukluğuna yakalanma riskini artırıyor

11:57 19.08.2021
© AAGece mesaisi
Gece mesaisi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
© AA
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Şanghay Ciao Tong Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin yürüttüğü çalışmaya göre, gece vardiyasında çalışanların kalp ritim bozukluğuna yakalanma riskinin daha fazla olduğu ortaya çıktı.
European Heart Journal'da yayımlanan ve Şanghay Ciao Tong Üniversitesi Tıp Fakültesinin yürüttüğü çalışmada, 286 bin 353 çalışanın sağlık verileri incelendi.
Araştırmacılar, gece vardiyasında çalışanlarda düzensiz ve genellikle hızlı kalp ritmine neden olan kalp rahatsızlığı atriyal fibrilasyon (AF) gelişme riskinin gündüz çalışanlara göre daha yüksek olduğunu tespit etti.
Çalışmada sürekli gece vardiyasında çalışanların, gündüz çalışanlara kıyasla atriyal fibrilasyon riskinin yüzde 12 arttığı saptandı.10 yıl veya daha uzun süre ayda ortalama 3 ila 8 gece çalışanlarda, atriyal fibrilasyon görülme riskinin gündüz çalışanlarına kıyasla yüzde 22'ye yükseldiği belirtildi.
Araştırma ekibinden Tulane Üniversitesi Halk Sağlığı bölümünden Lu Çi, yaptığı açıklamada, "10 yıldan fazla gece vardiyasında çalışan kadınların erkeklere göre atriyal fibrilasyona yakalanma riskinin daha fazla olduğunu gördük. Gece çalışan kadınların bu rahatsızlığa yakalanma risklerinin gündüz çalışanlara göre yüzde 64 daha fazla olduğunu belirledik" ifadesini kullandı.
Lu, ayrıca haftada 150 dakika veya daha fazla orta yoğunlukta fiziksel aktivitede bulunanların ömür boyu gece vardiyası çalışmasına maruz kaldıklarında yetersiz fiziksel aktivitede bulunanlara göre daha düşük atriyal fibrilasyon gelişme riskine sahip olduğunun saptandığını belirtti.
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