https://tr.sputniknews.com/20210819/ibb-baskani-imamoglu-ibbnin-ilk-ogrenci-yurtlari-hizmet-vermeye-basliyor-1048162533.html

İBB Başkanı İmamoğlu: İBB'nin ilk öğrenci yurtları hizmet vermeye başlıyor

İBB Başkanı İmamoğlu: İBB'nin ilk öğrenci yurtları hizmet vermeye başlıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin bünyesinde ilk öğrenci yurtlarının hizmet vermeye başlayacağını açıkladı. 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T15:47+0300

2021-08-19T15:47+0300

2021-08-19T15:47+0300

türkiye

istanbul büyükşehir belediyesi

öğrenci

yurt

ekrem imamoğlu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter üzerinden "İBB tarihinde ilk" notuyla yaptığı paylaşımda, İBB'nin ilk öğrenci yurtları hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.İmamoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilk öğrenci yurtları hizmet vermeye başlıyor. Bu dönem 3 kız öğrenci yurdumuz öğrenci kabul edecek. Yeni yurtların yapımı devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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istanbul büyükşehir belediyesi, öğrenci, yurt, ekrem imamoğlu