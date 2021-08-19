İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür AŞ, bu yaz gençler için özel bir proje başlattı. Kültür sanat sektörünün işbirliğiyle, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sahipleri tarafından kullanılmayan koltuklar 24 yaş ve altı İstanbullulara ayrıldı. Projeyle İstanbullu gençler kültür sanat etkinlikleriyle ücretsiz buluşacak.Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Konserlerde boş kalan koltuklar artık gençlerin. İstanbulKart ile bu olanaktan ücretsiz faydalanabilirsiniz" dedi.Temmuz ayında başlayan 'Koltuk Senin' ile bugüne kadar yüzlerce öğrenci 36 etkinliğe ücretsiz katıldı. Proje, sonbaharda da devam edecek. Kış için ise farklı etkinlik merkezleri, yine aynı proje kapsamında gençlere açılacak.Projeden yararlanmak isteyen gençlerin, etkinlikten 1 saat önce etkinlik alanının girişinde bulunan 'Koltuk Senin' masasına başvurması gerekiyor. HES kodu doğrulaması yapılmış İstanbul Kart ile sıra numarası alan gençler, uygun koltuk kapasitesi değerlendirilerek etkinlik başladığında içeri alınıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin düzenlediği konserlerde boş kalan koltuklardan gençlerin ücretsiz yararlanabileceğini duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür AŞ, bu yaz gençler için özel bir proje başlattı. Kültür sanat sektörünün işbirliğiyle, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sahipleri tarafından kullanılmayan koltuklar 24 yaş ve altı İstanbullulara ayrıldı.
Projeyle İstanbullu gençler kültür sanat etkinlikleriyle ücretsiz buluşacak.
Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Konserlerde boş kalan koltuklar artık gençlerin. İstanbulKart ile bu olanaktan ücretsiz faydalanabilirsiniz" dedi.
Temmuz ayında başlayan 'Koltuk Senin' ile bugüne kadar yüzlerce öğrenci 36 etkinliğe ücretsiz katıldı. Proje, sonbaharda da devam edecek. Kış için ise farklı etkinlik merkezleri, yine aynı proje kapsamında gençlere açılacak.
Projeden yararlanmak isteyen gençlerin, etkinlikten 1 saat önce etkinlik alanının girişinde bulunan 'Koltuk Senin' masasına başvurması gerekiyor. HESkodu doğrulaması yapılmış İstanbul Kart ile sıra numarası alan gençler, uygun koltuk kapasitesi değerlendirilerek etkinlik başladığında içeri alınıyor.
Konserlerde boş kalan koltuklar artık gençlerin. İstanbulKart ile bu olanaktan ücretsiz faydalanabilirsiniz. pic.twitter.com/CHDI5Qz7AV