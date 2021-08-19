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İsrail'den Kovid-19 tedbirlerini artırma kararı
İsrail'den Kovid-19 tedbirlerini artırma kararı
İsrail Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında yaşanan artış nedeniyle tedbirleri sıkılaştırmaya karar verdi. 19.08.2021, Sputnik Türkiye
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2021-08-19T16:11+0300
koronavirüs
israil
kısıtlama
pcr
koronavirüs aşısı
koronavirüs tedbirleri
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İsrail’de Kovid-19'a karşı tedbirler sıkılaştırıldı. İsrail Sağlık Bakanlığı, daha önce oteller, restoranlar, kafeler, spor salonları ve kültür etkinliklerine katılmak için zorunlu olan 'yeşil geçiş' belgesinin kullanım alanını genişletti. Alınan yeni kararlara göre, aşı belgesi olan yeşil pasaport yüzme havuzları, müze, kütüphane, milli parklarda da zorunlu olacak. Aşı olmayanlar ise bu alanlara girmek için negatif Kovid-19 test sonucu göstermek zorunda olacak.Aşı kapsamına alınmayan 3-12 yaş arası çocuklar da 72 saat geçerli ücretsiz PCR veya 24 saat geçerli ücretsiz hızlı antijen testi yaptırabilecek. Bakanlık, kapalı alandaki toplanmaları bin kişiyle sınırlandırırken açık alandaki toplanmaların sınırını 5 bin olarak açıkladı. Evlerde ise kapalı alanlarında 50, bahçe gibi açık alanlarda 100 kişinin toplanmasına izin verildi.
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israil, kısıtlama, pcr, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri

İsrail'den Kovid-19 tedbirlerini artırma kararı

15:56 19.08.2021 (güncellendi: 16:11 19.08.2021)
© AFP 2021 / Hazem Baderİsrail, koronavirüs, öğrenci
İsrail, koronavirüs, öğrenci - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
© AFP 2021 / Hazem Bader
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İsrail Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında yaşanan artış nedeniyle tedbirleri sıkılaştırmaya karar verdi.
İsrail’de Kovid-19'a karşı tedbirler sıkılaştırıldı. İsrail Sağlık Bakanlığı, daha önce oteller, restoranlar, kafeler, spor salonları ve kültür etkinliklerine katılmak için zorunlu olan 'yeşil geçiş' belgesinin kullanım alanını genişletti.
Alınan yeni kararlara göre, aşı belgesi olan yeşil pasaport yüzme havuzları, müze, kütüphane, milli parklarda da zorunlu olacak. Aşı olmayanlar ise bu alanlara girmek için negatif Kovid-19 test sonucu göstermek zorunda olacak.
Aşı kapsamına alınmayan 3-12 yaş arası çocuklar da 72 saat geçerli ücretsiz PCR veya 24 saat geçerli ücretsiz hızlı antijen testi yaptırabilecek.
Bakanlık, kapalı alandaki toplanmaları bin kişiyle sınırlandırırken açık alandaki toplanmaların sınırını 5 bin olarak açıkladı. Evlerde ise kapalı alanlarında 50, bahçe gibi açık alanlarda 100 kişinin toplanmasına izin verildi.
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