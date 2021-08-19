https://tr.sputniknews.com/20210819/istanbulda-iki-genc-terasa-cikarak-intihara-kalkisti-1048147904.html

İstanbul'da iki genç, terasa çıkarak intihara kalkıştı

İstanbul'da iki genç, terasa çıkarak intihara kalkıştı

İstanbul Beyoğlu'nda bir binanın teras katına çıkarak intihara kalkışan 2 kişiyi vatandaşlar ikna etmeye çalıştı. Şahıslar vatandaşların ve polislerin uzun... 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T06:29+0300

2021-08-19T06:29+0300

2021-08-19T06:28+0300

yaşam

istanbul

beyoğlu

intihar girişimi

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Beyoğlu Gümüşsuyu Caddesi'nde yaşanan olayda, edinilen bilgiye göre, 5 aydır kiralarını ödeyemediklerini söyleyen iki genç, bir binanın teras katına çıkarak intihara kalkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Müzakereci polisler, intihara teşebbüs eden kişileri ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de her ihtimale karşı şişme branda açarak önlem aldı. Bazı vatandaşlar iki gence seslenerek, “Değmez ne sorunun varsa çözelim” diye bağırarak ikna etmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonu kameraları ile kayda aldı. Polislerin ve vatandaşların uzun süren uğraşlarının ardından 2 kişi ikna edilerek polis merkezine götürüldü.

https://tr.sputniknews.com/20210814/intihar-tesebbusune-bekcilerden-kelepceli-onlem-1048021408.html

istanbul

beyoğlu

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istanbul, beyoğlu, intihar girişimi