https://tr.sputniknews.com/20210819/kabil-havaalanina-hakim-olan-kabile-hakim-olur-ona-hakim-olan-afganistana-soylemleri-palavra-1048202575.html

'Kabil Havaalanı'na hakim olan Kabil'e hakim olur, ona hakim olan Afganistan'a söylemleri palavra'

'Kabil Havaalanı'na hakim olan Kabil'e hakim olur, ona hakim olan Afganistan'a söylemleri palavra'

Ahat Andican'a göre, değişen koşullarda Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nda misyon üstlenmek istemesinin temeli yok. 'Yarın Taliban etnik temizlik yapmaya kalkarsa... 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T23:21+0300

2021-08-19T23:21+0300

2021-08-20T23:22+0300

eksen

abd

afganistan

türkiye

taliban

iyi parti

ahat andican

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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Afganistan’ı ABD ve NATO'nun çekilmesiyle kolayca kontrol altına alan Taliban hareketi İslam Emirliği kurarak şeriat yönetimine geçeceğini duyuruyor. Başkent Kabil'i ele geçiren Taliban'ın kolaylaştırıcılığı eşliğinde uluslararası toplum Afganistan'dan tahliyeleri sürdürmeye çalışırken, ABD ordusuna Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de eşlik ettiği haberleri geliyor. Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, "TSK unsurlarının diğer ülke unsurlarıyla yaptığı çalışmalar sonucunda havaalanına uçaklar emniyetli bir şekilde inip kalkmaya başladı" ifadeleri dikkat çekti.Hal böyleyken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Taliban'ın uluslararası toplumla ilişkilerinde Türkiye'nin arabuluculuk yapabileceğini gündeme taşırken, Ankara'nın Afganistan'da oynayacağı rol de merak konusu.Afganistan ve Türkiye'nin rolü; ABD ile Kabil pazarlığı ve Taliban faktörünü Kunduz doğumlu siyasetçi, eski devlet bakanı ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican ile konuştuk.‘Kabil Havalimanı’nda güvenlik yok, Akar’ın söylediklerinin temeli olmadığı ortada’Ahat Andican'a göre, Kabil Uluslararası Havalimanı’nı koruma görevi önerisi Türkiye tarafından NATO üyesi bir ülke olarak ABD’ye sunuldu ancak Taliban’ın Afganistan’ı çok çabuk kontrol etmesi sebebiyle olayın boyutları değişti. Milli Savunma Bakanı Akar ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun söylemlerinin diplomatik retorik olarak altının boşluğuna atıf yapan Andican, Kabil'de ciddi güvenlik sorunları bulunduğuna işaret etti:‘Taliban’ın ‘idare edemiyor’ izlenimi vererek havalimanını Türkiye’ye bırakması mümkün mü?’Taliban’ın ‘sempati oluşturmaya’ çalıştığını belirten Andican, örgütün bu noktada hakimiyet sağlanmadan evvel görüşmelere başladığını anımsattı. Taliban'ın diğer ülkelerle de görüşmelerine dikkat çeken Andican, Türkiye'nin de diplomatik misyonlarının faal kalmasında bir sakınca bulunmadığının altını çizdi. Ancak Andican, Taliban’ın ülkeden hakimiyeti sağladıktan sonra, havalimanının ‘idare edemiyor’ izlenimi vererek korumasını Türkiye’ye vermesinin mümkün olmadığını ifade etti:‘Türkiye’nin Taliban’la ilişkisi bugün başlamadı’Türkiye’nin Taliban’la ilişkisinin 2011 yılında ‘iyi Taliban’ olarak tanınan kısımla başladığını ifade eden Andican, ABD tarafından Türkiye’ye verilen ‘Taliban’ın dış dünya ofisini’ İstanbul'da açma görevinin, zamanının Afganistan Dışişleri Bakanı tarafından da tepkiyle karşılandığını aktardı. Andican, Taliban’ı destekleyen bir Türkiye imajının, demokratik bir hukuk devleti olduğunu iddia eden bir ülkeye zarar vereceğini daha önce de ifade ettiğinin altını çizdi:‘Yarın Taliban etnik temizlik yapmaya kalkarsa Türkiye ortak konumuna düşmeyecek mi’Andican, Türkiye'de meselenin sürekli Kabil Havaalanı üzerinden konuşulduğunu ancak bunun doğru olmadığı görüşünde. Erdoğan yönetiminin Taliban ile inanç açısından fark bulunmadığı ve Türkiye'nin Taliban liderliğini ağırlayarak dünyayla meşru ilişki kurmasını sağlama tutumunun büyük riskler barındırdığına dikkat çeken Andican, "Yarın Taliban Türkler, Şiiler, Taciklere karşı etnik temizlik yapmaya kalkarsa Türkiye ortak konuma düşecek" uyarısında bulundu.‘Havaalanına hakim olan Kabil'e hakim olur, ona hakim olan Afganistan'a hakim olur söylemleri palavra’Andican, Cumhurbaşkanı, dışişleri ve savunma bakanlarının söylemlerinin tamamen iç siyasete yönelik olduğunu söylerken, 'Kabil Havaalanı'na hakim olan Kabil'e hakim olur, ona hakim olan Afganistan'a hakim olur' yönünde dolaşıma sokulan söylemlerin de Türk halkını uyuşturmak için ortaya atılan 'palavralar' olduğunu dile getirdi..'Taliban İslam'ın en modern yüzüymüş gibi Talibancılar türedi'Andican, Taliban'ın geçmişteki gibi Pençşir Vadisi de dahil Tacik bölgelerinde katliamlara girişmesi, etnik temizliğe kalkışması halinde Ankara'nın işbirlikçi konuma düşeceğini anımsatırken, Türkiye'de sanki Taliban İslam’ın en modern yüzüymüş gibi 'talibancılar' türediğini vurguladı. Türk askerinin havaalanında kalmasının Afganistan'daki gelişmelere bir etkisi olmayacağının altını çizen Andican, Taliban'ın da Ankara'nın taleplerine yanıt vereceğinin düşünülmemesi gerektiğini söyledi:

afganistan

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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2021

Ceyda Karan https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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abd, afganistan, türkiye, taliban, iyi parti, ahat andican, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı