https://tr.sputniknews.com/20210819/kayseride-kaza-4-olu-10-yarali-1048168446.html

Kayseri'de kaza: 4 ölü, 10 yaralı

Kayseri'de kaza: 4 ölü, 10 yaralı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T19:23+0300

2021-08-19T19:23+0300

2021-08-19T19:23+0300

türkiye

kayseri

hastane

trafik kazası

ölüm

kaza

yaralı

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61 yaşındaki E.B'nin kullandığı hafif ticari araç, Kayseri-Malatya kara yolunun 42. kilometresinde şarampole devrildi.İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada F.B. ile kızları Ş.B. ve F.B. olay yerinde, S.C. ise kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.Yaralanan sürücü ile çoğunluğu çocuk 9 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Kazada ölen F.B. ile kızları Ş.B. ve F.B'nin sürücü E.B'nin eşi ile çocukları olduğu ve Kahramanmaraş'tan Nevşehir'in Kozaklı ilçesine tatile gittikleri öğrenildi.

türkiye

kayseri

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kayseri, hastane, trafik kazası, ölüm, kaza, yaralı