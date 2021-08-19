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https://tr.sputniknews.com/20210819/kayseride-kaza-4-olu-10-yarali-1048168446.html
Kayseri'de kaza: 4 ölü, 10 yaralı
Kayseri'de kaza: 4 ölü, 10 yaralı
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T19:23+0300
2021-08-19T19:23+0300
2021-08-19T19:23+0300
türkiye
kayseri
hastane
trafik kazası
ölüm
kaza
yaralı
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61 yaşındaki E.B'nin kullandığı hafif ticari araç, Kayseri-Malatya kara yolunun 42. kilometresinde şarampole devrildi.İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada F.B. ile kızları Ş.B. ve F.B. olay yerinde, S.C. ise kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.Yaralanan sürücü ile çoğunluğu çocuk 9 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Kazada ölen F.B. ile kızları Ş.B. ve F.B'nin sürücü E.B'nin eşi ile çocukları olduğu ve Kahramanmaraş'tan Nevşehir'in Kozaklı ilçesine tatile gittikleri öğrenildi.
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kayseri, hastane, trafik kazası, ölüm, kaza, yaralı
Kayseri'de kaza: 4 ölü, 10 yaralı
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
61 yaşındaki E.B'nin kullandığı hafif ticari araç, Kayseri-Malatya kara yolunun 42. kilometresinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada F.B. ile kızları Ş.B. ve F.B. olay yerinde, S.C. ise kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile çoğunluğu çocuk 9 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazada ölen F.B. ile kızları Ş.B. ve F.B'nin sürücü E.B'nin eşi ile çocukları olduğu ve Kahramanmaraş'tan Nevşehir'in Kozaklı ilçesine tatile gittikleri öğrenildi.