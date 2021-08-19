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Kendini mehdi ilan etti, şeytan olarak gördüğü tarikat üyesini öldürdü
Kendini mehdi ilan etti, şeytan olarak gördüğü tarikat üyesini öldürdü
Zonguldak'ta Murat Cura'yı, tabancasıyla öldüren Erdoğan Kösepınar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle açılan davanın iddianamesinde... 19.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-19T12:28+0300
2021-08-19T12:39+0300
türkiye
zonguldak
cinayet
tarikat
mehdi
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Uzun yıllardır Almanya’da yaşayan 67 yaşındaki Murat Cura, tatil için geldiği köyünde yine Almanya’da yaşayan 55 yaşındaki Zonguldaklı Erdoğan Kösepınar’ın silahlı saldırısına uğradı.Cura, vücuduna isabet eden 9 kurşunla olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan Kösepınar yolda kendisini arayan jandarma ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Kösepınar, savcılıkta verdiği ifadesinin ardından tutuklandı.Erdoğan Kösepınar hakkında Cumhuriyet Savcısı, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talebiyle iddianame hazırladı. Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, sanığın kendisini mehdi ilan ettiği ve bunu kabul etmeyen Murat Cura’yı şeytan olarak görerek öldürme planı yaptığı ifade edildi.‘Şeytanlara tabi oldular, zorunda kaldım’Kösepınar’ın iddianamede ve dosyada yer alan ifadesinde, Murat Cura’yı Almanya’dan 27 yıldır tanıdığını ve aynı tekkenin üyesi olduklarını belirtti. Kösepınar, şeyhlerinin ölmesinin ardından manadan gelen seslerin kendisini hadisi şeriflerde geçen mehdi olduğunu bildirdiğini anlatarak, şunları söyledi:‘Öldürme kastıyla ateş ettim, içimde huzur var, rahatlamış hissediyorum’Daha önce de Cura’yı öldürmek için girişimde bulunduğunu ifade eden Kösepınar, olay gününü ise şöyle anlattı:Cumhuriyet Savcısı’nın talebi üzerine Adli Tıp Kurumu’na gönderilen Kösepınar için hazırlanan raporda, cezai ehliyetini ortadan kaldıracak herhangi bir akıl hastalığının bulunmadığı ve ceza sorumluluğunun tam olduğu açıklandı.Kösepınar’ın ileriki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.
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zonguldak, cinayet, tarikat, mehdi

Kendini mehdi ilan etti, şeytan olarak gördüğü tarikat üyesini öldürdü

12:28 19.08.2021 (güncellendi: 12:39 19.08.2021)
© DHAErdoğan Kösepınar - Murat Cura
Erdoğan Kösepınar - Murat Cura - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
© DHA
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Zonguldak'ta Murat Cura'yı, tabancasıyla öldüren Erdoğan Kösepınar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle açılan davanın iddianamesinde detaylar ortaya çıktı. Kendini mehdi ilan eden Kösepınar, bunu kabul etmeyen ve Almanya'daki tekkeden ayrılmasına neden olmakla suçladığı Cura'yı şeytan olarak gördüğü için öldürdüğünü anlattı.
Uzun yıllardır Almanya’da yaşayan 67 yaşındaki Murat Cura, tatil için geldiği köyünde yine Almanya’da yaşayan 55 yaşındaki Zonguldaklı Erdoğan Kösepınar’ın silahlı saldırısına uğradı.
Cura, vücuduna isabet eden 9 kurşunla olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan Kösepınar yolda kendisini arayan jandarma ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Kösepınar, savcılıkta verdiği ifadesinin ardından tutuklandı.
Erdoğan Kösepınar hakkında Cumhuriyet Savcısı, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talebiyle iddianame hazırladı. Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, sanığın kendisini mehdi ilan ettiği ve bunu kabul etmeyen Murat Cura’yı şeytan olarak görerek öldürme planı yaptığı ifade edildi.

‘Şeytanlara tabi oldular, zorunda kaldım’

Kösepınar’ın iddianamede ve dosyada yer alan ifadesinde, Murat Cura’yı Almanya’dan 27 yıldır tanıdığını ve aynı tekkenin üyesi olduklarını belirtti. Kösepınar, şeyhlerinin ölmesinin ardından manadan gelen seslerin kendisini hadisi şeriflerde geçen mehdi olduğunu bildirdiğini anlatarak, şunları söyledi:
“Tarikatta bulunan kişiler bana tabi olduklarını söylediler. Ancak Murat Cura mehdiliğimi kabul etmedi. Diğer üyeleri yanına çekerek beni tarikatın dışına itti. Aynı zamanda şeytani yönü sebebiyle sürekli zahmet çektirerek beni öldürmeye çalışır şekilde ruhuma sürekli acılar, ızdıraplar gönderiyordu. Tarikatın diğer üyeleri de Allah’ı inkar ederek Cura ve şeytanlarına tabi oldular. Ben de onu öldürmek zorunda kaldım.”

‘Öldürme kastıyla ateş ettim, içimde huzur var, rahatlamış hissediyorum’

Daha önce de Cura’yı öldürmek için girişimde bulunduğunu ifade eden Kösepınar, olay gününü ise şöyle anlattı:
Olay günü evine gittim. Zile bastım ancak kimse çıkmadı. Evde olduğunu anladım. Çıkması için beklemeye başladım. Murat Cura şeytan olduğu için benimle dövüşmek zorundaydı. Ben de dövüşün bitmesi için onu öldürmek zorundaydım. Kendisinin aşağı inmesiyle hiç düşünmeden cebimdeki silahı çıkararak öldürme kastıyla ateş ettim. Vurduktan sonra dünden bugüne içimde bir huzur var. Rahatlamış hissediyorum.”
Cumhuriyet Savcısı’nın talebi üzerine Adli Tıp Kurumu’na gönderilen Kösepınar için hazırlanan raporda, cezai ehliyetini ortadan kaldıracak herhangi bir akıl hastalığının bulunmadığı ve ceza sorumluluğunun tam olduğu açıklandı.
Kösepınar’ın ileriki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.
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