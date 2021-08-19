https://tr.sputniknews.com/20210819/kendini-mehdi-ilan-etti-kabul-etmeyen-tarikat-uyesini-oldurdu-1048155438.html

Kendini mehdi ilan etti, şeytan olarak gördüğü tarikat üyesini öldürdü

Kendini mehdi ilan etti, şeytan olarak gördüğü tarikat üyesini öldürdü

Zonguldak'ta Murat Cura'yı, tabancasıyla öldüren Erdoğan Kösepınar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle açılan davanın iddianamesinde... 19.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-19T12:28+0300

2021-08-19T12:28+0300

2021-08-19T12:39+0300

türkiye

zonguldak

cinayet

tarikat

mehdi

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Uzun yıllardır Almanya’da yaşayan 67 yaşındaki Murat Cura, tatil için geldiği köyünde yine Almanya’da yaşayan 55 yaşındaki Zonguldaklı Erdoğan Kösepınar’ın silahlı saldırısına uğradı.Cura, vücuduna isabet eden 9 kurşunla olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan Kösepınar yolda kendisini arayan jandarma ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Kösepınar, savcılıkta verdiği ifadesinin ardından tutuklandı.Erdoğan Kösepınar hakkında Cumhuriyet Savcısı, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talebiyle iddianame hazırladı. Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, sanığın kendisini mehdi ilan ettiği ve bunu kabul etmeyen Murat Cura’yı şeytan olarak görerek öldürme planı yaptığı ifade edildi.‘Şeytanlara tabi oldular, zorunda kaldım’Kösepınar’ın iddianamede ve dosyada yer alan ifadesinde, Murat Cura’yı Almanya’dan 27 yıldır tanıdığını ve aynı tekkenin üyesi olduklarını belirtti. Kösepınar, şeyhlerinin ölmesinin ardından manadan gelen seslerin kendisini hadisi şeriflerde geçen mehdi olduğunu bildirdiğini anlatarak, şunları söyledi:‘Öldürme kastıyla ateş ettim, içimde huzur var, rahatlamış hissediyorum’Daha önce de Cura’yı öldürmek için girişimde bulunduğunu ifade eden Kösepınar, olay gününü ise şöyle anlattı:Cumhuriyet Savcısı’nın talebi üzerine Adli Tıp Kurumu’na gönderilen Kösepınar için hazırlanan raporda, cezai ehliyetini ortadan kaldıracak herhangi bir akıl hastalığının bulunmadığı ve ceza sorumluluğunun tam olduğu açıklandı.Kösepınar’ın ileriki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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zonguldak, cinayet, tarikat, mehdi